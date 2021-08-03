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вторник, 03 августа 2021 08:21

В мире родится на 5 млн девочек меньше. Последствия пугают

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В мире родится на 5 млн девочек меньше. Последствия пугают
Прогнозируемое сокращение числа рожденных девочек приведет к избытку молодых мужчин. Фото: pixabay.com

В течение следующих 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это приведет к усилению антиобщественного поведения и насилию.

В странах с культурными предпочтениями относительно потомства мужского пола растет количество абортов по половому признаку, пишет AFP.

Ученые исследовали 12 стран, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и еще 17 стран, где такое соотношение могло увеличиться из-за социальных и культурных тенденций. Исследователи проанализировали данные о более чем 3 млрд рождений за последние 50 лет и смоделировали два сценария.

В первом сценарии, к 2030 году станет на 4,7 млн рожденных девочек меньше. Во втором - к 2100 году во всем мире это число составит 22 млн.

Численность абортов в течение последних 40 лет растет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии. К 2030 году прогнозируемое сокращение числа рожденных девочек приведет к избытку молодых мужчин в размере трети мирового населения.

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В Японии с населением 126 млн человек в 2020-м родилось 840,8 тыс. детей. Это наименьшее количество с 1899 года, когда японское правительство начало вести такую ​​статистику. Аналитики ожидают, что влияние пандемии на рождаемость будет еще более заметным в 2021-м. По предварительным данным, с января по март 2021 года количество рождений в Японии в годовом исчислении снизилось на 9,2%. В течение года это количество может упасть до уровня 700 тыс. Что означает достижение этой отметки на 10 лет раньше, чем прогнозировалось ранее.

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