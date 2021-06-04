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пятница, 04 июня 2021 18:21

В стране самое меньшее количество рождений за последние 120 лет

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В стране самое меньшее количество рождений за последние 120 лет
Традиционное бракосочетание в Японии / Getty Images

В Японии с населением 126 млн человек в 2020-м родилось более 840,8 тыс. детей. Это самое меньше количество с 1899 года, когда японское правительство начало вести такую ​​статистику.

Количество рождений в 2020-м было на 24 407 меньше, чем в 2019 году, когда опустилась ниже 900 тыс., впервые с 1899 года. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Эти данные показывают, что темпы старения населения Японии ускорились во время пандемии COVID-19. Среднее количество детей на одну японку в 2020-м снизилась на 0,02 по сравнению с 2019 годом - до 1,34.

В то же время, по данным министерства здравоохранения и труда Японии, количество бракосочетаний в 2020-м уменьшилась до почти 525,5 тыс. Это самый низкий показатель со времен Второй мировой войны. А количество разводов уменьшилось - до более чем 193 тыс.

Аналитики ожидают, что влияние пандемии на рождаемость будет еще более заметным в 2021-м. По предварительным данным, с января по март 2021 года количество рождений в Японии в годовом исчислении снизилось на 9,2%. В течение года это количество может упасть до уровня 700 тыс. Что означает достижение этой отметки на 10 лет раньше, чем прогнозировалось ранее.

Уровень рождаемости в Японии снижается с 1973 года, когда составлял 2,09 млн. новорожденных. Средний возраст женщины, родившей первого ребенка сейчас - 30,7 лет. Самый низкий коэффициент рождаемости в Токио - 1,13 ребенка на женщину. Самый высокий в префектуре Окинава - 1,86.

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