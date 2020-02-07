В мире могут исчезнуть отдельные растения. Названа причина

Шмели являются важными опылителями многих фруктов, овощей и диких растений

В связи с глобальным потеплением, вероятность найти шмеля в Европе или Южной Америке сократилась на треть с 1970-х годов.

Об этом говорится в новом исследовании ученых Великобритании и Канады, сообщает BBC.

Исследователи проанализировали данные о более полумиллиона шмелей, собранные в 1901-1974 годах и в 2000-2014 годах. В последние годы количество насекомых стремительно сократилась: вероятность найти местность со шмелями уменьшилась в среднем на 30% по сравнению с 1901-1974 годами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили катастрофические последствия загрязнения украинских водоемов

Уменьшение количества шмелей наблюдалось и раньше.

"Однако это впервые мы смогли действительно установить связь между исчезновением популяций пчел на местах с изменением климата", - говорит профессор Университетского колледжа Лондона Тим Ньюболд.

Шмели являются важными опылителями многих фруктов, овощей и диких растений. Без них некоторые растения - особенно злаковые - могут исчезнуть.

В мире насчитывается около 250 видов шмелей. По данным Международного союза охраны природы, всего популяции шмелей сократились в Европе, Северной и Южной Америке а также в Азии. Среди причин - исчезновение природных сред обитания видов и использования химикатов.

Зима без снега в Украине может не только привести к сокращению урожая, но и ударить по всей пищевой цепочке, ведь в природе все взаимосвязано. Таяние снега весной способствовало размножению комаров и других насекомых.