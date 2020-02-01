Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло

Фото: Укринформ

Сурок Тимка ІІІ спрогнозировал приход весны не раньше 15 марта.

Животное сегодня традиционно разбудили на биостанциы Харьковского национального университета им Каразина в поселке Гайдары Харьковской области, пишет Укринформ.

"Тимка не ​​увидел своей тени, поэтому весна наступит не раньше середины марта", - сказала сотрудница биостанциы Надежда Токарская.

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По традиции сурок также прогнозировал следующую зиму. Для этого работники биостанциы поставили на столе две банки с надписями "снежная" и "без снега". Тимка подошел к последней.

Будит сурка, чтоб он спрогнозировал весну - популярная традиция в США. "День сурка" отмечается ежегодно 2 февраля.