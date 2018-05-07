В Долине нарциссов - пик цветения

Фото: facebook.com/Карпатський-біосферний-заповідник

В Долине нарциссов начался пик цветения цветов.

Фото опубликовали в Карпатском биосферном заповеднике в Facebook.

Пик цветения долины начался как раз в конце этой недели и продлится еще несколько недель.

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Долина нарциссов - расположена в урочище Киреши в 4 км от Хуста Закарпатской области. Крупнейшая на территории Украины долина нарциссов расцветает в начале мая и радует глаз посетителей примерно до 25 мая.

В сеть выложили видеоролик о жизни животных в Национальном природном парке Верховинский, что в Карпатах. Видео The beauty of Carpathian загрузили на странице парка в Facebook.