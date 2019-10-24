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четверг, 24 октября 2019 13:06

Умер самый лохматый баран в мире

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Автор: bbc.com
 

В Австралии умер 10-летний баран по кличке Крис, который был рекордсменом по количеству состриженной шерсти.

Смерть животного оказалась внезапной: в течение последних нескольких дней выглядел он вполне здоровым. Сообщает информационная служба BBC.

"Мы убиты горем. Он был милым, мудрым, дружелюбным", — прокомментировали работники природного заповедника Литтл Оук, в котором жило животное.

Крис был представителем породы мериносов. В 2015 году его нашли в лесу вблизи города Канберра. На тот момент толщина слоя шерсти на теле барана в 5 раз превышала норму и представляла угрозу его жизни.

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По подсчетам специалистов, без стрижки Крис проходил около 6 лет. Под тяжестью шерсти уже не мог нормально передвигаться. Поэтому стригали без промедления взялись спасать животное. После стрижки шерсть Криса взвесили. Оказалось, что вес ее составляет 41 кг. Это стало абсолютным рекордом. Состриженную шерсть даже выставили в Национальном музее Австралии.

Автор: bbc.com
  Крис после стрижки
Крис после стрижки

Австралийские мериносы — это порода тонкорунных овец, толщина волокон которых в несколько раз тоньше человеческого волоса. Шерсть мериносов в три раза мягче шелка и в 5 раз эластичнее хлопка. Является одной из самых дорогих в мире. Отличается особой мягкостью и шелковистостью, воздухопроницаемостью и гипоаллергенностью. Хорошо сохраняет тепло и держит форму. Содержит в себе вещество, создающее неблагоприятную среду для развития бактерий и микроскопических насекомых. Хорошо поглощает влагу и нейтрализует неприятные запахи.

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