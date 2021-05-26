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среда, 26 мая 2021 16:33

Украинские полярники изучают загадочные останки кита в Антарктиде
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В Антарктиде украинские полярники станции "Академик Вернадский" отобрали образцы скелета и мягких тканей кита, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Эти останки нашли еще зимовщики первой украинской экспедиции 1996 года.

Биологи собираются выяснить причину смерти млекопитающего и его возраст, передает Национальный антарктический научный центр.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В исследователей есть две гипотезы:

- это скелет ископаемого вида кита, который умер давно и был похоронен под ледником;

- останки новые и могли принадлежать жертве китобоев, которые активно вели промысел в этом районе в первой половине ХХ в.

В частности, это может быть скелет синего кита, что крайне редко встречается у берегов Антарктиды.

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Украинские полярники провели первую онлайн-экскурсию с антарктической станции "Академик Вернадский". Прямое включение провели в Facebook при помощи безлимитного интернета, который недавно заработал на станции.

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