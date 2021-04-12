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понедельник, 12 апреля 2021 12:11

Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции

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Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Сейчас на станции находятся 33 полярника. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Украинские полярники провели первую онлайн-экскурсию с антарктической станции "Академик Вернадский".

Прямое включение провели в Facebook при помощи безлимитного интернета, который недавно заработал на станции.

Озонометрист станции Анна Соина показала условия, в которых живут полярники, их рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, а также виды из окон станции.

Соина рассказала, что на материке осень. Она также продемонстрировала много фотографий и автографы известных людей, которые в разное время посещали станцию. Так, на "Вернадском" в свое время побывали американский бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс, а также британская принцесса Анна.

На станции находятся 33 полярника, 5 из которых - женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая молодая команда и руководитель-рекордсмен: 26 экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский"

На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег получил зеленый и малиновым окрас. Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, которые размножаются спорами и не боятся экстремальных температур. Они сохраняются в снегу в течение продолжительной зимы, а когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

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