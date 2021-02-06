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суббота, 06 февраля 2021 14:30

"Тот, у кого отслаивается плоть": умер самый старый индеец
7

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6 декабря 1922 года в возрасте 137 лет умер самый старый индеец племени чиппева Джон Смит.

В февральском выпуске газеты ""Миннеаполис Морнинг Трибьюн" за 1922 год был размещен некролог о человеке с именем Джон Смит. "Озеро Касс, штат Міннесота, 6 лютого. Сьогодні після тижневої хвороби на пневмонію тут помер Га-Бе-Нах-Гевн-Вонс, також відомий як Джон Сміт, індіанець чиппева, якому, як відомо, було 137 років".

Считается, что Джон Смит родился в в 1784 году на территории Кэсс-Лейк штата Миннесота. Сам индеец не помнил точную дату своего рождения. Федеральный комиссар индейских резерваций Рэнсон Пауэлл утверждал, что "это не возраст, а болезнь заставляла его выглядеть так старо", и отмечал, что, согласно записям, Джону Смиту было всего 88 лет.

Местный житель Пол Буффало, когда был маленьким мальчиком, встретился с Джоном Смитом, и тот сказал ему, что ему было около 7-10 лет, когда "упали звезды". Падение звезд относится к метеорному потоку Леонид 13 ноября 1833 года, о котором пишет местный историк Карл Запф: "американские небеса накануне рассвета 13 ноября 1833 года буквально горели, пугая как цивилизованные, так и нецивилизованных народы. Очевидно, для индейцев это был конец света...".

Местные называли Джона Смита - «морщинистое мясо» и «тот, у кого отслаивается плоть».
Джон Смит был простым рыбаком.
Джон Смит в смокинге и цилиндре.
Джон Смит впервые побывал в большом городе Миннеаполис за четыре года до смерти.
Джон Смит возле озера Касс.

В сохранившихся хрониках говорится, что Джон Смит перенес болезнь, после которой его кожа растрескалась. Местные звали его разными именами, самым распространенным из которых было Ka-Nah-Be-Owey Wence - "зморшкувате м'ясо" и Gaa-binagwiiyaaa - "тот, у кого отслаивается плоть". Белые его называли "старый индеец".

Джон Смит был простым рыбаком. Он много передвигался, очень любил ходить пешком и часто на целые недели уходил из дому, взяв с собой лишь дорожную сумку, посох и свою неизменную трубку. Кстати, трубку старый индеец курил всю свою жизнь.

За год до смерти он полностью ослеп, но его ум оставался ясным до последних дней. Он часто вспоминал времена, когда был разведчиком чиппева в войнах с племенами сиу. Он также помнил события войны 1812 года. Говорил, что никогда не воевал против белого человека.

Индеец утверждал, что встречался с исследовательской группой под руководством генерала Льюиса Касса, которая пришла сюда около 100 лет назад (экспедиция побывала на озере в июле 1820 года). Он напомнил и об изменении названия озера в честь генерала, которое раньше называли Красное кедровое озеро.

Бутлегеры рассказывали, что после введения в США сухого закона в 1920-1930-е годы, "старый индеец" продал им кварту виски, которая оказалась водой. Через три года те же бутлегеры приобрели у него заднюю четверть "оленины". Как потом выяснилось, это было мясо старого коня, который только что умер.

Джон Смит застал запуск первого паровоза, на котором он проехался бесплатно. Позже он встречал все поезда, продавал открытки и фотографии со своим изображением. Впервые он посетил большой город за четыре года до смерти. Он приехал в Миннеаполис, а позже побывал на автомобильном шоу в Чикаго.

Рассказывают, что его очень уважали – все приглашали Джона Смита выпить чаю, посидеть и поговорить, а если ему нужно было переправиться через реку или добраться куда-либо другим транспортом, то редко кто брал с него плату за проезд. Его неоднократно просили стать вождем, он отказывался от этого, предпочитая быть свободным, но давал время от времени советы вождям.

Джон Смит был женат восемь раз. Последняя жена была младше его почти на 100 лет. Собственных детей у него не было, но был приемный сын Том.

Француженка Жанна Кальман (1875 – 1997) – старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. В 21 год Жанна вышла замуж за своего троюродного брата, и родила единственную дочь. После свадьбы она никогда не работала. В возрасте 110 лет Жанна переехала в дом престарелых, где умерла в 122 года. Каждый день в доме престарелых она делала фруктовый салат из кусочков банана и апельсина, а также выкуривала две сигареты.

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Дата
06
февраля

"Тот, у кого отслаивается плоть": умер самый старый индеец

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