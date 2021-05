"Спасибо, что были со мной на одной волне": 96-летний диджей решил уйти на пенсию

В 2000 году в книге Рекордов Гиннеса появилась запись о том, что Рэй - старейший диджей. Фото: SOUTH CHINA MORNING POST

96-летний Рэй Кордейро из Гонконга провел свой последний радиоэфир и объявил о выходе на пенсию. Он работал на радио более 70 лет.

Об этом сообщает ВВС. В последнее время Рэй был ведущим собственного шоу "All The Way With Ray".

"Вот и все. Спасибо, что были со мной на одной волне ", - сказал диджей на английском и кантонской языках.

Его программа выходила с 1970 года на волне государственной телекомпании Гонконга RTHK. В 2000 году в книге Рекордов Гиннеса появилась запись о том, что Рэй - старейший диджей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топовые диджеи устраивают для украинцев клубную вечеринку онлайн

Сам диджей имеет португальское корни, однако родился в Гонконге. По его словам, он всю жизнь (с 25 лет) проработал на любимой работе и всегда занимался любимым делом. За 72 года работы на радио он познакомился с такими иконами музыкального мира, как Beatles, Клифф Ричард и Тони Беннет.

Немецкий диджей Paul Kalkbrenner выпустил новый сингл Parachute. Видео на него снял в Киеве.