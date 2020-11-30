Создали виски с кормушками для птиц

Компания Redbreast запустила кампанию помощи птицам. Фото: redbreastwhiskey.com

Ирландский производитель виски Redbreast создал ограниченную серию бутылок, которые можно превратить в кормушки для птиц.

Они объявили о новом глобальном партнерстве с организацией по сохранению птиц и в рамках проекта выпустил лимитированную серию напитка в футлярах-кормушках, пишет The Spirits Business.

Бренд так поддержит птиц в зимнее время. 15 евро (510,13 грн - Gazeta.ua) с каждой проданной бутылки ограниченного выпуска будут пожертвованы в пользу Bird Life International.

Виски Redbreast 12 Year Old доступно для покупки на сайте Redbreast за 60 евро (2040,52 грн). Футляр из бутылки можно снять, наполнить кормом для птиц и повесить на улице.

Планируется выпустить две тысячи бутылок. Продавать их будут исключительно по предварительному заказу и не более одной в руки.

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