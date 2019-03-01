Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео

1 марта отмечают Международный день кошек. Примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, из них более половины - коты. Они отличаются красотой, умом и некоторыми магическими способностями.

В сети показали интересные фото, как пушистые любимцы прячутся от ветеринаров и играют в ямах на дорогах в Японии.

Фото: maximum.fm

Gazeta.ua собрала самые интересные факты о кошках.

Они спят 2/3 суток. Интересно, что двенадцатилетний кот был активным всего 4 года своей жизни.

Кошки - левши, а коты - правши. Она, как правило, "роет" левой лапой, а он - правой.

Кошки кажутся менее эмоциональными, чем собаки. Ученые говорят, что это не правда. Кошачий мозг анатомически ближе к человеческому. За эмоции отвечают те же участки мозга, что и у человека.

Кошки подвергались инквизиции. Папа Иннокентий VIII считал их проводниками между ведьмами и силами зла. Истребив кошек в Европе, люди получили нашествия крыс и эпидемию чумы.

В Древнем Египте их настолько почитали, что возвели в ранг богов. Если домашняя кошка умирала, то семья брила брови и голову, а также оплакивала ее. Любимицу бальзамировали вместе с мышами и хоронили в семейной могиле.

Самая дорогая кошка за всю историю обошлась ее владельцу в $ 50 тыс. Это был клон бывшей любимицы, которая умерла от старости.

Старейший кот прожил 38 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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У котов нет ключиц, поэтому могут пролезть везде, куда войдет голова.

В Австрии каждой кошке, которая охраняла продуктовые склады, выплачивают пожизненную пенсию в виде мяса и молока.

На Земле живет около полумиллиарда домашних кошек, большинство из которых находится в США, утверждают французские исследователи.

В Черкасском зоопарке медведи вышли в вольер после зимней спячки. В ней животные провели два месяца. Показали милое видео их развлечений. "Бывало они по 5-7 дней не просыпались. Все зависело от погоды. Чем ниже, тем лучше", - говорит заведующая отделом млекопитающих Юлия Ивашук.