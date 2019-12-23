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понедельник, 23 декабря 2019 23:28

Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26

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Даже став крупнее в несколько раз, чем сами хозяева, эти четырехлапые так же нуждаются в ласке и нежности, как и во времена, когда были маленькими щенками.
Фото: brightside.me
Даже став крупнее в несколько раз, чем сами хозяева, эти четырехлапые так же нуждаются в ласке и нежности, как и во времена, когда были маленькими щенками.
Даже став крупнее в несколько раз, чем сами хозяева, эти четырехлапые так же нуждаются в ласке и нежности, как и во времена, когда были маленькими щенками.
Даже став крупнее в несколько раз, чем сами хозяева, эти четырехлапые так же нуждаются в ласке и нежности, как и во времена, когда были маленькими щенками.
Даже став крупнее в несколько раз, чем сами хозяева, эти четырехлапые так же нуждаются в ласке и нежности, как и во времена, когда были маленькими щенками.

Время, за которое беззащитный щенок превращается в пса-здоровяка, пролетает незаметно. Однако некоторые вещи остаются неизменными: взрослые четырехлапые нуждаются в не меньшем количестве любви и ласки, чем в детстве. Многие из них так и не избавляются от привычки забираться к хозяину на руки, даже если габаритами своими уже давно их превосходят. В объятиях они чувствуют себя максимально защищенными и позволяют себе расслабиться.

Собак-гигантов, которым ничто не помешает добраться до самого безопасного на свете места — на руки своего хозяина, представил портал Bright Side.

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Одними из самых маленьких собак в мире являются померанские шпицы. Собачки этой породы имеют вид маленьких игрушечных мишек. Меньше них только чихуахуа и йоркширский терьер. До XIXв представители этой породы были крупнее по размеру.

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