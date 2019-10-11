Пунктуальность: почему мы постоянно опаздываем или приходим заранее

У психоаналитиков есть шутка "Если клиент опаздывает, значит, он злится, если он приходит раньше времени, значит, он тревожится, а если он приходит во время, у него навязчивость". Но в этой шутке есть и доля правды.

Те, кто всегда приходит заранее:

Я тревожусь. Эти люди всегда волнуются, переживают по любому поводу, впадают в необоснованную панику, а главное тяготеют к планированию. Отпуск лучше всего продумать за полгода или даже за год, к свиданию начать готовиться за неделю, а выйти из дома за полтора часа до назначенного времени, особенно если добираться до него не больше пятнадцати минут. Дело в том, что для тревожного человека хороши любые средства во избежание стрессовой ситуации, в том числе и осуждения в случае опоздания. Именно поэтому людям склонным к стрессу гораздо проще прийти заранее, чем опоздать хоть на одну минуту. Приход раньше назначенного времени становится своего рода предохранительным механизмом.

Я не уверен в себе. Приход заранее может означать и крайнюю степень неуверенности в себе. Так, например, человек, у которого есть не самая лучшая привычка везде и всегда опаздывать, уверен, что его дождутся, потому что там, где его ждут, он необходим. Тот же, кто предпочитает являться на встречу минут за двадцать до назначенного времени, подсознательно сомневается в своей нужности, проще говоря, панически боится опоздать на свидание и обнаружить, пустое пространство.

Я не умею себя уважать. Психологи утверждают – одной из причин ранних приходов может быть и недостаточное самоуважение: я ничего не стою, и прийти заранее - это попытка доказать окружающему миру свою ценность.

Кто всегда приходит вовремя:

Я перфекционист. Пунктуальность всегда ценится. Работодатели предпочитают на ту или иную должность тех претендентов, которые являются на собеседование минута в минуту. Однако, пунктуальность вкупе с нетерпимостью к опаздывающим, говорит о признаках другой особенности характера – перфекционизме -бесконечном стремлении к совершенству. Педант стремится все выполнять идеально правильно и в срок. Приходить на работу необходимо ровно в 00 минут, уходить – в 00, и не минутой позже, но и не минутой раньше. Будьте уверены, если у вас запланирована встреча, педант явится ровно в назначенный час. С завидным постоянством перфекционисты не опаздывают.

Опасность перфекционизма заключается в том, что человек в попытке достичь совершенства может становиться одержим идеей. Патологический перфекционизм может доставлять самому человеку массу проблем в виде чувства постоянной неудовлетворенности, тревожности, раздражительности. Но главная беда – невозможность достичь ту или иную цель. С обычным человеком все просто – если мы не достигли, значит, мы попробуем завтра, в крайнем случае, бросим вообще. Для перфекциониста же, провал это настоящая трагедия, справиться с которой самостоятельно он зачастую не может. Часто пунктуального человека определяют как невротика – ведь, если что-то пошло не по плану, настроение резко портится, внутри поднимается волна гнева, справиться с которой довольно сложно, а день кажется неудачным.

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Кто всегда опаздывает:

Оказывается и у хронических опозданий есть свои причины, которые кроются в характере и психологии человека.

Я не хочу приходить. Встречаются и такие, кто предельно пунктуален, скажем, если речь идет о походе в театр, в кино, тем более – о важной поездке, а вот в офис всегда являются минут на тридцать позже. Объяснить это можно тем, что человек попросту не хочет приходить. Ему не нравится работа, занимаемая должность и просто не нравится работать там, где он работает. Такое положение вещей заставляет его предельно оттягивать момент, когда дверь офиса все-таки придется распахнуть и войти туда на целый день. С точки зрения психологии, посредством опоздания человеческая психика защищается от негативных эмоций, так что, сколько бы вы ни брали себя в руки, не поторапливались и не выходили на пятнадцать минут раньше: вы опоздаете, потому что не хотите приходить.

Я хочу быть нужным. Одна из распространенных причин постоянных опозданий – потребность в необходимости. "Меня ждут, значит, я нужен". Заставить себя ждать, значит, заставить других нервничать и беспокоиться. Желание это подсознательное и отнюдь не обозначает того, что опаздывающий желает вам зла и всякий раз строит планы, как бы заставить вас понервничать. Возможно, ему не хватает внимания. Может быть, стоит попробовать компенсировать эту нехватку другими способами?

Я хочу быть свободным. Многим из нас в детстве родители ставят довольно высокую планку, которой мы должны соответствовать. Мы растем в атмосфере железных правил и дисциплины, не позволяя себе расслабиться ни на минуту. Такая невозможность "отпустить ситуацию" перебирается с нами и во взрослую жизнь. Для таких измученных воспитанием людей просто жизненно необходимо найти для себя своеобразную отдушину, нарушить правило хоть в какой-то из сфер жизни. Поскольку "большую революцию" устроить не получится, не привыкли, то остается только один вариант – опаздывать. Это своеобразная свобода позволяет привыкшему к дисциплине человеку почувствовать себя свободным и независимым от чужих мнений и правил.

Я не хочу ждать. Существуют и такие, кто вплоть до нервного срыва не переносит ожидания. Именно поэтому представителю этого "типа" проще прийти последним, а не первым. Томительное ожидание чего бы то ни было выматывает похлеще спринтерского забега к месту встречи под гневные звонки ожидающих.

Человек-катастрофа постоянно живет на грани между "пан" и "пропал". Время для него – еще один повод испытать судьбу (а также нервы своих друзей и коллег) на прочность. Таких людей психологи называют "пограничниками" – жизнь на лезвии ножа, на границе дозволенного. Перевоспитывать "пограничников" – дело бессмысленное и неблагодарное, так как чаще всего они отрицают факт существования какой-либо проблемы. Бессознательно такие люди стремятся попасть в сложную ситуацию, потому что только в ней им комфортно. В экстремальной обстановке они чувствуют свое "я", которое в спокойной ситуации не видит необходимости высовываться.