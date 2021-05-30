Праздник 31 мая: что сегодня отмечают в церкви

 
Ексклюзивы
1/5
"Устали от безконцертной ж..пы" - Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - Киев громко отгулял День города
Просмотров: 504
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 405
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2 Просмотров: 522
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1341
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1152
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2025
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1134
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1449
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1008
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
7
7
7
6
14
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью
Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Видео
Все видео
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Искусственный интеллект "поможет" актерам заговорить на языках дубляжа
Искусственный интеллект "поможет" актерам заговорить на языках дубляжа
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 405
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 279
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1818
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 297
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 05:00

Праздник 31 мая: что сегодня отмечают в церкви

  Комментировать

31 мая чтим память святого Феодота, живший в Анкире Галатийскую в III веке с Рождества Христова. Он был наделен особой чуткостью и добротой, воспитывал в себе содержание, покорял плоть духу, соблюдал пост и возносил молитвы Господу Богу.

Он был женат, имел свой постоялый двор. Его слово и пример наставляли иудеев и язычников на путь истинный, приводили их к христианской вере. По искреннее служение Всевышнему святой получил от Него дар исцеления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 31 мая. Как поздравить именинников

В период правления императора Диоклетиана христианам приходилось очень тяжело, они страдали от жестоких гонений. К тому же земли охватил голод. Святой Феодот помогал своим братьям по вере. Давал убежище тем, кто остался без крыши над головой, делился едой, прятал преследуемых, а также обеспечивал разорены церкви всем необходимым для совершения Божественной литургии.

Автор: pokrov-hamburg.de
  Святой Феодот был ярким маяком для жаждущих душ
Святой Феодот был ярким маяком для жаждущих душ

Праведник без страха входил в тюрьмы, убеждал осужденных христиан быть до конца верными Христу Спасителю. Феодот не страшился погребати останки святых мучеников. Когда же в Анкире все христианские церкви были разорены и закрыты, литургию стали совершать в доме этого праведного мужа.

Гнев язычников не утихал. Они все жестче и жестче боролись против верующих во Христа. И находились такие сильные духом и полны любви к Господу, которых сломать было невозможно. Примером семь святых дев, принявших смерть за Христа. Текуса, тетя святого Феодота, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия. Их имена сохранились, а это значит, что люди помнят праведников, не забывают тех, что непоколебимой верой своей поддержали огонь в душах других.

Девы были казнены. Каждой привязали к шее тяжелый камень - и вода озера поглотила их. И тела святых не остались на дне. Текуса явилась во сне Феодота и попросила похоронить их по-христиански. Праведник выполнил просьбу - перенес святые останки в церковь, где и положил их в землю.

Узнав, что тела святых мучениц похищены, правитель разгневался. Обвинение легло на Феодота. Святой предстал перед судом. Ему обещали большие почести и богатство, если он отречется Христа. И праведник перед всеми прославил Господа, показал свою преданность и стойкость. За это его долго пытали, а затем обезглавили. Тело святого мученика хотели сжечь, но поднялась буря и помешала это сделать. Сам Всевышний, видя с небес, оберегал тело своего раба, чтобы священник Фронтон с честью похоронил святые мощи. Впоследствии иерей поднял на этом месте церковь.

При земной жизни святой Феодот был ярким маяком для жаждущих душ. Сейчас память о нем сияет между христиан.

31 мая чествуют память святых отцов семи Вселенских соборов. Вселенские Соборы - это собрание предстоятелей и представителей всех Поместных Церквей, призваны низложения ереси и утверждение истины вероучения, для установления правил, обязательных во всей Церкви, и для решения вопросов, имеющих общецерковную важность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Праздник 31 мая: что сегодня отмечают в церкви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 4896
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 4725
&quot;Холостяк&quot; и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта
5
 Просмотров: 3285
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека
Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека Просмотров: 2601
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
 Просмотров: 2286
Интересно
День Ангела 31 мая. Как поздравить именинников
День Ангела 31 мая. Как поздравить именинников Просмотров: 36
Летом и не пахнет: в Карпатах выпал снег
Летом и не пахнет: в Карпатах выпал снег Просмотров: 495
Народные приметы 30 мая - куда сегодня смертельно опасно идти
Народные приметы 30 мая - куда сегодня смертельно опасно идти Просмотров: 729
Сегодня спасают души - церковный праздник 30 мая
Сегодня спасают души - церковный праздник 30 мая Просмотров: 900
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
7
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
2
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2358
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть