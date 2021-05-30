Праздник 31 мая: что сегодня отмечают в церкви

31 мая чтим память святого Феодота, живший в Анкире Галатийскую в III веке с Рождества Христова. Он был наделен особой чуткостью и добротой, воспитывал в себе содержание, покорял плоть духу, соблюдал пост и возносил молитвы Господу Богу.

Он был женат, имел свой постоялый двор. Его слово и пример наставляли иудеев и язычников на путь истинный, приводили их к христианской вере. По искреннее служение Всевышнему святой получил от Него дар исцеления.

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В период правления императора Диоклетиана христианам приходилось очень тяжело, они страдали от жестоких гонений. К тому же земли охватил голод. Святой Феодот помогал своим братьям по вере. Давал убежище тем, кто остался без крыши над головой, делился едой, прятал преследуемых, а также обеспечивал разорены церкви всем необходимым для совершения Божественной литургии.

Автор: pokrov-hamburg.de Святой Феодот был ярким маяком для жаждущих душ

Праведник без страха входил в тюрьмы, убеждал осужденных христиан быть до конца верными Христу Спасителю. Феодот не страшился погребати останки святых мучеников. Когда же в Анкире все христианские церкви были разорены и закрыты, литургию стали совершать в доме этого праведного мужа.

Гнев язычников не утихал. Они все жестче и жестче боролись против верующих во Христа. И находились такие сильные духом и полны любви к Господу, которых сломать было невозможно. Примером семь святых дев, принявших смерть за Христа. Текуса, тетя святого Феодота, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия. Их имена сохранились, а это значит, что люди помнят праведников, не забывают тех, что непоколебимой верой своей поддержали огонь в душах других.

Девы были казнены. Каждой привязали к шее тяжелый камень - и вода озера поглотила их. И тела святых не остались на дне. Текуса явилась во сне Феодота и попросила похоронить их по-христиански. Праведник выполнил просьбу - перенес святые останки в церковь, где и положил их в землю.

Узнав, что тела святых мучениц похищены, правитель разгневался. Обвинение легло на Феодота. Святой предстал перед судом. Ему обещали большие почести и богатство, если он отречется Христа. И праведник перед всеми прославил Господа, показал свою преданность и стойкость. За это его долго пытали, а затем обезглавили. Тело святого мученика хотели сжечь, но поднялась буря и помешала это сделать. Сам Всевышний, видя с небес, оберегал тело своего раба, чтобы священник Фронтон с честью похоронил святые мощи. Впоследствии иерей поднял на этом месте церковь.

При земной жизни святой Феодот был ярким маяком для жаждущих душ. Сейчас память о нем сияет между христиан.

31 мая чествуют память святых отцов семи Вселенских соборов. Вселенские Соборы - это собрание предстоятелей и представителей всех Поместных Церквей, призваны низложения ереси и утверждение истины вероучения, для установления правил, обязательных во всей Церкви, и для решения вопросов, имеющих общецерковную важность.