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понедельник, 01 ноября 2021 13:58

Появилось первое 3D-изображение атмосферы Юпитера
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Ученые NASA составили первое трехмерное изображение атмосферы Юпитера. Они основывались на данных межпланетной станции "Юнона", которую запустили в 2011 году, пишет NASA.

"Юнона" вышла на орбиту Юпитера в 2016 году. Микроволновый радиометр станции заглянул под слой облаков, чтобы исследовать структуру вихревых бурь. Больше всего ученые уделили внимание самому известному из этих штормов — антициклону Большое красное пятно.

Большое красное пятно — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Перемещается параллельно экватору планеты, а газ внутри него вращается против часовой стрелки с периодом оборота около шести земных суток. В начале наблюдений у антициклона были размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. C 1930-х годов его размер постоянно уменьшается. Антициклон открыли в 1665 году.

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Шторм простирается на 350-500 километров вглубь атмосферы. Открытие демонстрирует, что вихри покрывают области ниже мест, где вода конденсируется в облака. Размер Большого красного пятна означает, что концентрацию атмосферной массы в шторме могут обнаружить приборы, изучающие гравитационное поле Юпитера.

Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра зафиксировал крупный объект, который врезался в Юпитер. Об этом пишет Inverse.

На коротком видео видно, как объект врезается прямо в планету, оставляя после себя яркую вспышку света. Ученый-планетолог Пол Бирн не уверен, является ли объект астероидом или кометой.

mayak.org.ua
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