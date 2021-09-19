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понедельник, 20 сентября 2021 03:25

Астроном-любитель зафиксировал крупный объект, который врезался в Юпитер

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Астроном-любитель зафиксировал крупный объект, который врезался в Юпитер
На коротком видео видно, как объект врезается прямо в планету. Фото: Pixabay

Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра зафиксировал крупный объект, который врезался в Юпитер. Об этом пишет Inverse.

На коротком видео видно, как объект врезается прямо в планету, оставляя после себя яркую вспышку света. Ученый-планетолог Пол Бирн не уверен, является ли объект астероидом или кометой.

"Мы знаем, что объект не мог быть слишком большим, поскольку после незаметно следа от удара, - заявил Бирн. - Хотя ударная вспышка выглядела огромной...".

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По словам Бирна, размер объекта мог быть от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Таким образом, этот объект, вероятно, взорвался в верхних слоях атмосферы Юпитера, поскольку ему не хватало размера и скорости, чтобы действительно оставить после себя след.

Ученые считают, что огромные размеры Юпитера фактически отражают некоторые из этих ударов от других планет Солнечной системы, принимая их на себя.

Как самая большая и самая массивная планета вокруг Солнца, гравитация Юпитера настолько сильна, что может фактически выбросить некоторые из этих летающих космических объектов за пределы Солнечной системы, прежде чем они приблизятся к Земле. Фактически, некоторые ученые считают, что именно поэтому жизнь на Земле смогло процветать благодаря Юпитеру.

NASA выбрало супертяжелую ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник Юпитера Европу.

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