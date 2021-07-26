NASA собирается изучать спутник Юпитера

NASA запустит ракету на Европу. Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA выбрало супертяжелую ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник Юпитера Европу.

Запуск Europa Clipper запланировано на октябрь 2024 года, сообщается на сайте NASA.

NASA начало поиск другой ракеты-носителя среди космических компаний. Агентство объявило, что выбрало ракету сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Запуск должен состояться в октябре 2024 со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди. Общая сумма пускового контракта составила около 178 млн долларов. Ожидается, что после запуска станция осуществит гравитационный манёвр у Марса в феврале 2025 года, у Земли - в декабре 2026 и прибудет к Юпитеру в апреле 2030 года.

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Europa Clipper будет заниматься исследованиями Европы - большого ледяного спутника Юпитера с глобальным подповерхностным океаном, который остается в жидком виде благодаря приливным силам со стороны газового гиганта. Из-за трещин в коре на спутнике неоднократно наблюдались гейзеры, а на его дне могут идти гидротермальные процессы, которые способны создать благоприятные условия для развития микробиологической жизни.