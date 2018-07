Появились впечатляющие фото и видео "Кровавой Луны"

В ночь на 28 июля жители Земли могли увидеть самое продолжительное лунное затмение XXI века. Оно было отмечено также фазой "Кровавой Луны".

За это время спутник Земли изменил свой цвет с привычного бледно-желтого до ярко красного. Кроваво-красный оттенок Луна приобрела из-за особенностей атмосферы, пишет ua.news.

В целом затмение длилось 1:00 43 минуты. В ночь на 28 июля затмение могли увидеть в Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и на западе Китая. Оттуда открывался лучший вид. Однако наблюдать за космическим явлением можно было также с остальной части Африки, из Европы, в других частях Азии, из Австралии и восточных Южной Америки.

Украинцы тоже могли увидеть это уникальное явление

#EclipseLunar

From the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr