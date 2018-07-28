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суббота, 28 июля 2018 14:10

Появились впечатляющие фото и видео "Кровавой Луны"
10

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Затмение длилось 1 час 43 минуты
Фото: ua.news
Затмение длилось 1 час 43 минуты
Затмение длилось 1 час 43 минуты
Затмение длилось 1 час 43 минуты
Затмение длилось 1 час 43 минуты

В ночь на 28 июля жители Земли могли увидеть самое продолжительное лунное затмение XXI века. Оно было отмечено также фазой "Кровавой Луны".

За это время спутник Земли изменил свой цвет с привычного бледно-желтого до ярко красного. Кроваво-красный оттенок Луна приобрела из-за особенностей атмосферы, пишет ua.news.

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В целом затмение длилось 1:00 43 минуты. В ночь на 28 июля затмение могли увидеть в Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и на западе Китая. Оттуда открывался лучший вид. Однако наблюдать за космическим явлением можно было также с остальной части Африки, из Европы, в других частях Азии, из Австралии и восточных Южной Америки.

Украинцы тоже могли увидеть это уникальное явление

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Дата
28
июля

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