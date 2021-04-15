Поменялись на водку - как в СССР появилась зарубежная газировка

Всем известная "Пепси-кола" впервые появилась в СССР в 1974 году за достаточно нестандартными обстоятельствами. Компания "Пепсико" стала дистрибьютором водки "Столичная" в США в обмен на поставку в Советский Союз концентрата "Пепси". Тогда же открылся первый завод изготовления американской газировки в Новороссийске.

Автор: mirovich.media Леонид Брежнев осматривает линию по производству "Пепси-колы"

"Пепси-кола" быстро стала популярной. Большую роль сыграли представления советских людей о хорошей западной жизни: пьют колу, слушают джаз, катаются в кабриолетах. К тому же вкус напитка был довольно необычным, не похожим на традиционные фруктовые лимонады. Немалую роль в популярности "Пепси" сыграл сам логотип - красно-синие полукруга ассоциировались с чем-то динамичным, современным.

Автор: mirovich.media Этикетка "Пепси" очень выделялась на фоне других в СССР

На рост продаж зарубежного напитка большое влияние имела и Олимпиада 1980 года. Советское правительство пыталось показать иностранным гостям, что в СССР живется не хуже, чем "там", для чего из Москвы вывезли всех бомжей и проституток, а также установили автоматы по продаже "Пепси". Напоминали обычные советские автоматы с газированной водой. Стакан "Пепси-колы" стоил в автомате 20 коп. А бутылка 0,33 л - 33 коп.

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В больших городах со временем даже появились специальные киоски, где продавали "Пепси". Но в меньших населенных пунктах таких не было. Зато напиток можно было прибдаты в продуктовых магазинах.

Несмотря на популярность в СССР "Пепси" тоже имела конкурента. Тогда уже продавали апельсиновую газировку "Фанту" от компании "Кока-кола".

Автор: mirovich.media "Пепси" имела в СССР конкурента - "Фанту"

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб., в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021 году - 881. В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021 году - 591 кг.