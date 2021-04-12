Цены в СССР и сегодня: что можно купить на среднюю зарплату

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2565
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 765
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 306
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1035
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2682
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1080
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 909
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2601
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2025
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 828
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2682
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 738
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 666
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 17:51

Цены в СССР и сегодня: что можно купить на среднюю зарплату

  Комментировать
Цены в СССР и сегодня: что можно купить на среднюю зарплату
Сравнили продукты можно купить на среднюю зарплату в СССР и сегодня. Фото: tribun.com.ua

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб, в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021 году - 881.

В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021 году - 591 кг, об этом пишет экономист Павел Бондаренко в Telegram-канале "Последний Капиталист".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР

"Докторской" колбасы в 1975 году на среднюю зарплату можно было приобрести 61 кг, в 2021 году - 77 кг. Рис в 1975-м - 152 кг на зарплату, в 2021-м - 722 кг. Гречка в 1975 году - 239 кг, а в 2021-м - 382 кг.

В 1975 году свинина в магазине стоила 2 руб 10 коп. за килограмм. На рынке килограмм домашней свинины стоил 5 руб. В 2021 году килограмм свиной мякоти в магазине обходится в 110 грн/кг или 118 кг на зарплату. На рынке килограмм домашней свиньи - 130 грн, а это - 100 кг.

Яиц в 1975 году на зарплату можно было купить 1,2 тыс. шт, а в 2021-м - 4,6 тыс. шт. Бутылка водки "Московской" в 1975 году стоила 2 руб 87 коп., и на среднюю зарплату можно было купить 47 бутылок. В 2021-м - 144 бутылки.

В 1975 году холодильник "Днепр-2" стоил 250 руб. На зарплату можно было купить половинку. В 2021 году двухкамерный "Indesit" стоит 11 тыс. грн - 1,2 холодильника на зарплату.

В 1975 году стоимость цветного телевизора "Рубин-707Д" составила 685 руб и на зарплату их можно было купить 1/5 "телевизора". "Samsung" в 2021-м стоит 8 тыс. грн и на зарплату их можно купить 1/6.

В Украине происходит хотя и скромный, но рост экономики. Если не будет шоковых ситуаций, то доходы населения будут постепенно расти. В результате бедность должна уменьшаться. Разве что восприятие людей будет двигаться в другую сторону, потому что оно субъективно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены в СССР и сегодня: что можно купить на среднюю зарплату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

"Две правды": в СССР объявили о начале космической эры

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 22167
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 11781
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11493
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 8550
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
4
 Просмотров: 5013
Экономика
Гречка подорожает: как изменится цена продукта
Гречка подорожает: как изменится цена продукта Просмотров: 144
Задолженность украинцев за коммунальные услуги резко подскочила
Задолженность украинцев за коммунальные услуги резко подскочила Просмотров: 153
Должников будут защищать от недобросовестных коллекторов: что изменилось
Должников будут защищать от недобросовестных коллекторов: что изменилось Просмотров: 153
Кто не получит "карантинные" 8 тыс. грн: Кабмин обновил перечень
Кто не получит "карантинные" 8 тыс. грн: Кабмин обновил перечень Просмотров: 297
Банки начали списывать долги со счетов украинцев
Банки начали списывать долги со счетов украинцев Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 26370
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть