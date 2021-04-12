Цены в СССР и сегодня: что можно купить на среднюю зарплату

Сравнили продукты можно купить на среднюю зарплату в СССР и сегодня. Фото: tribun.com.ua

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб, в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021 году - 881.

В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021 году - 591 кг, об этом пишет экономист Павел Бондаренко в Telegram-канале "Последний Капиталист".

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"Докторской" колбасы в 1975 году на среднюю зарплату можно было приобрести 61 кг, в 2021 году - 77 кг. Рис в 1975-м - 152 кг на зарплату, в 2021-м - 722 кг. Гречка в 1975 году - 239 кг, а в 2021-м - 382 кг.

В 1975 году свинина в магазине стоила 2 руб 10 коп. за килограмм. На рынке килограмм домашней свинины стоил 5 руб. В 2021 году килограмм свиной мякоти в магазине обходится в 110 грн/кг или 118 кг на зарплату. На рынке килограмм домашней свиньи - 130 грн, а это - 100 кг.

Яиц в 1975 году на зарплату можно было купить 1,2 тыс. шт, а в 2021-м - 4,6 тыс. шт. Бутылка водки "Московской" в 1975 году стоила 2 руб 87 коп., и на среднюю зарплату можно было купить 47 бутылок. В 2021-м - 144 бутылки.

В 1975 году холодильник "Днепр-2" стоил 250 руб. На зарплату можно было купить половинку. В 2021 году двухкамерный "Indesit" стоит 11 тыс. грн - 1,2 холодильника на зарплату.

В 1975 году стоимость цветного телевизора "Рубин-707Д" составила 685 руб и на зарплату их можно было купить 1/5 "телевизора". "Samsung" в 2021-м стоит 8 тыс. грн и на зарплату их можно купить 1/6.

В Украине происходит хотя и скромный, но рост экономики. Если не будет шоковых ситуаций, то доходы населения будут постепенно расти. В результате бедность должна уменьшаться. Разве что восприятие людей будет двигаться в другую сторону, потому что оно субъективно.