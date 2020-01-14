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среда, 15 января 2020 02:25

Неземная работа: показали пейзажи из окна кабин самолетов
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Пилоты постоянно загружают фотографии на сервис для профессиональных фотографов
Фото: cameralabs.org
Пилоты постоянно загружают фотографии на сервис для профессиональных фотографов
Пилоты постоянно загружают фотографии на сервис для профессиональных фотографов
Пилоты постоянно загружают фотографии на сервис для профессиональных фотографов
Пилоты постоянно загружают фотографии на сервис для профессиональных фотографов

Перед пилотами самолётов предстают меняющиеся пейзажи: от атмосферных явлений до городских пейзажей.

Они постоянно загружают фотографии на 500px - сервис для профессиональных фотографов, пишет Сameralabs.

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В их кадрах можно увидеть детализированные и сложные панели управления, закат солнца, северное сияние, облачный покров и всё, что только способны охватить глаза до края горизонта.

Карпатские горы порадовали невероятным рассветом. Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи. Фото пейзажей показал Руслан Трач в Facebook. "Хребет Крынта, виды на село Замагора и Черногорский хребет, есть даже Говерла", - написал пользователь.

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