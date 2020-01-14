Неземная работа: показали пейзажи из окна кабин самолетов

Фото: cameralabs.org

Перед пилотами самолётов предстают меняющиеся пейзажи: от атмосферных явлений до городских пейзажей.

Они постоянно загружают фотографии на 500px - сервис для профессиональных фотографов, пишет Сameralabs.

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В их кадрах можно увидеть детализированные и сложные панели управления, закат солнца, северное сияние, облачный покров и всё, что только способны охватить глаза до края горизонта.

Карпатские горы порадовали невероятным рассветом. Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи. Фото пейзажей показал Руслан Трач в Facebook. "Хребет Крынта, виды на село Замагора и Черногорский хребет, есть даже Говерла", - написал пользователь.