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пятница, 29 ноября 2019 03:28

На фотографиях показали туманный рассвет в Карпатах
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Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи.
Фото: Руслан Трач
Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи.
Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи.
Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи.
Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи.

Карпатские горы порадовали невероятным рассветом.

Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи. Фото пейзажей показал Руслан Трач в Facebook.

"Хребет Крынта, виды на село Замагора и Черногорский хребет, есть даже Говерла", - написал пользователь.

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Синоптики предупреждают, что 29 ноября на Закарпатье - значительный дождь, в горах - с мокрым снегом.

Показали советские фотографии туристических мест Львовской обл. Среди туристов популярностью водоема. горные районы и санатории области.

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