На фотографиях показали туманный рассвет в Карпатах

Фото: Руслан Трач

Карпатские горы порадовали невероятным рассветом.

Вершины окутал туман и осветили легкие солнечные лучи. Фото пейзажей показал Руслан Трач в Facebook.

"Хребет Крынта, виды на село Замагора и Черногорский хребет, есть даже Говерла", - написал пользователь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали старинные фото обсерватории в Карпатах

Синоптики предупреждают, что 29 ноября на Закарпатье - значительный дождь, в горах - с мокрым снегом.

Показали советские фотографии туристических мест Львовской обл. Среди туристов популярностью водоема. горные районы и санатории области.