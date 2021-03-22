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среда, 24 марта 2021 02:28

Не фотошоп. Модели позируют в объятиях диких животных
15

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Благодаря этим фотографиям фотографиня показывает тесную связь мира людей и животных.
Фото: anastasiya_dobrovolskaya
Благодаря этим фотографиям фотографиня показывает тесную связь мира людей и животных.
Благодаря этим фотографиям фотографиня показывает тесную связь мира людей и животных.
Благодаря этим фотографиям фотографиня показывает тесную связь мира людей и животных.
Благодаря этим фотографиям фотографиня показывает тесную связь мира людей и животных.

Анастасия Добровольская фотограф из Москвы, Россия. Девушка не является типичным специалистом даной отрасли. Снимает не просто моделей в красивых платьях на фоне роскошных пейзажей, а в объятиях диких животных.

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На ее фотографиях все настоящее от поражающих видов до лис, тигров, коней и других четвероногих. В ее арсенале есть даже снимок с медведем Степаном, которого спасли детенышем и вырастили люди.

30-летний фотограф снимает сказочные снимки, которые фиксируют волшебную связь между животными и людьми. Показывают, насколько мы разные, но в то же время похожие.

Трое крепких мужчины заскучали во время пандемии. Чтобы поднять настроение себе и окружающим, а также забыть о Covid-19, сделали серию фотографий, которые способны рассмешить любого. Сняли привычные костюмы и надели смешные платья и шляпы.

boredpanda.com
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