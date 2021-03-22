Не фотошоп. Модели позируют в объятиях диких животных

Фото: anastasiya_dobrovolskaya

Анастасия Добровольская фотограф из Москвы, Россия. Девушка не является типичным специалистом даной отрасли. Снимает не просто моделей в красивых платьях на фоне роскошных пейзажей, а в объятиях диких животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф потратил годы на подготовку к съемке заката. Что у него получилось

На ее фотографиях все настоящее от поражающих видов до лис, тигров, коней и других четвероногих. В ее арсенале есть даже снимок с медведем Степаном, которого спасли детенышем и вырастили люди.

30-летний фотограф снимает сказочные снимки, которые фиксируют волшебную связь между животными и людьми. Показывают, насколько мы разные, но в то же время похожие.

Трое крепких мужчины заскучали во время пандемии. Чтобы поднять настроение себе и окружающим, а также забыть о Covid-19, сделали серию фотографий, которые способны рассмешить любого. Сняли привычные костюмы и надели смешные платья и шляпы.