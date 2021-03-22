Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции

Фото: Jenna Emerson

Трое крепких мужчин заскучали во время пандемии. Чтобы поднять настроение себе и окружающим, а также забыть о Covid-19, сделали серию фотографий, которые способны рассмешить любого. Сняли привычные костюмы и надели смешные платья и шляпы.

"Эта пандемия сделала нас всех немного сумасшедшими, поэтому мы решили немного повеселиться. Жизнь связана с удовольствиями и не стоит воспринимать себя настолько серьезно", - сказал один из участников фотосессии.

Замысел мужчин удался. Фото стали вирусными и разлетелись по всем социальным сетям. Люди в восторге от чувства юмора и стильных платьев весельчаков.

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