Нашли послание в бутылке 1969 года

Житель Аляски нашел послание в бутылке. Фото: Facebook.

Житель Аляски Тайлер Иванофф пошел собирать дрова, а нашел бутылку с посланием, оставленную еще 50 лет назад.

Записка на русском языке. Мужчина выложил ее фото в своем Facebook и попросил подписчиков помочь с переводом, передает BBC.

Выяснилось, что автор послания - тогдашний член экипаж советского судна "Сулак". Он написал его 20 июня 1969-го. На эту историю обратили внимание российские СМИ, которым удалось отыскать письма. Им оказался капитан Анатолий Боцаненко.

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"Чтобы вытащить его, мне пришлось приложить немало усилий - я открыл бутылку зубами, - рассказал господин Иванофф - Внутри она была сухой, там пахло вином или каким-то другим алкоголем. Записка тоже была сухой".

"Искренние поздравления от российского флота Дальневосточного пароходства ВРХФ "Сулак". Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу город Владивосток всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания. 20 июня 1969".

Капитану Боцаненку, которому сейчас 86, рассказали, что его послание наконец нашли. Он ходил на судне "Сулак" в 1970-м.

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