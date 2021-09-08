Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима

 
Ексклюзивы
1/5
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 207
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 927
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 207
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 576
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 279
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1359
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 405
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
28
6
5
5
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
Видео
Все видео
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
Впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
По Киеву разгуливал рогатый красавец
По Киеву разгуливал рогатый красавец
Сказочные великаны с голосами известных украинцев заполонят киевский парк: удивительные видео
Сказочные великаны с голосами известных украинцев заполонят киевский парк: удивительные видео
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1332
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1386
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 279
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
четверг, 09 сентября 2021 06:30

Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима

  Комментировать
Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима
9 сентября по народному календарю день Анфисы Рябинницы. Фото: Ольга Стенько

По народному календарю 9 сентября отмечают день Анфисы Рябинницы. Выбор имени не случаен - согласно церковному именослову, одна из святых, почитаемых сегодня - мученица Анфиса.

А с рябиной связывают традиции этого дня потому, что ягоды на дереве наливаются соком и созревают.

В этот день гроздьями рябины украшают жилье, чтобы было счастье. Считается, что рябиновая ветвь у кровати служит оберегом от кошмарных снов об умерших, а крестик из рябиновых палочек защитит дом от злых сил.

Венок из рябины надевают на венчание, чтобы брак был крепким. Девушки изготавливают из рябины бусы для красоты и крепкого здоровья.

Из ягод рябины варят варенье и кисели, делают настойки, сушат на зиму.

Сегодня можно посадить молодую рябину под окном дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен

Народные приметы этого дня

Листья на рябине пожелтели - бабье лето будет теплым, а зима будет ранней и морозной.
Если рябины мало - осенний сезон будет засушливым.
Обильно родила рябина - осень будет холодной и дождливой, а зима - морозной.
Желудей много - до очень холодной зимы.
Сильная гроза в этот день предвещает долгую и теплую осень.
Многие пушистых облаков в небе предвещают, что дожди будут непродолжительными.
Если сегодня искренне верить в то, что мечты сбудутся, то так и будет.

Что нельзя делать

Нельзя думать о плохом.
Нельзя ссориться, ругаться и желать кому-то зла, потому что оно вернется.
Нельзя ломать ветки рябине - их осторожно обрезают или поднимают с земли упавшие.
В этот день нельзя свататься.
Сегодня нельзя давать деньги в долг - их никогда не вернут.

9 сентября православная церковь почитает память преподобного мученика Кукши, ученика его мученика Никона и преподобного Пимена Постника Киево-Печерских, в Ближних пещерах; преподобного Пимена Великого, родившегося в Египте около 340 года; преподобного Пимена Палестинского, жившего в VI веке в пещере пустыни Рува.

В этот день также вспоминают святителя Осия, епископа Кордувийского; преподобного Савву Венефальского; мученицу Анфису; святителя Ливерия, папу Римского; священноисповедника Дмитрия (Крючкова) священномученика Павла (Фокина), пресвитера; преподобномученика Мефодия (Иванова), пресвитера; священномученика Владимира (Соколова) священномученика Александра (Цицерова) священномученика Иоанна (Лебедева) новомучеников Михаила (Воскресенского) и Стефана (Немкова) священномученика протоиерея Иоанна (Смирнова).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 7893
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 6075
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 3951
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 3744
Социологи показали рейтинг Зеленского
Социологи показали рейтинг Зеленского 9 Просмотров: 2673
Интересно
Церковный праздник 9 сентября: сегодня молятся трем святым с одинаковым именем
Церковный праздник 9 сентября: сегодня молятся трем святым с одинаковым именем Просмотров: 252
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
5
 Просмотров: 171
"Сладкий пес на балконе": собака в Гданьске стала туристической достопримечательностью
"Сладкий пес на балконе": собака в Гданьске стала туристической достопримечательностью Просмотров: 351
Что нельзя делать 8 сентября - народные традиции
Что нельзя делать 8 сентября - народные традиции Просмотров: 702
8 сентября чествуют христианских покровителей супругов
8 сентября чествуют христианских покровителей супругов Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
Социологи показали рейтинг Зеленского
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
1
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
1
Украине нужны системы ПРО - Кулеба
1
За атакой на Бундестаг стоит ГРУ - МИД Германии
Голосов: 112
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть