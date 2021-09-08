Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима

9 сентября по народному календарю день Анфисы Рябинницы. Фото: Ольга Стенько

По народному календарю 9 сентября отмечают день Анфисы Рябинницы. Выбор имени не случаен - согласно церковному именослову, одна из святых, почитаемых сегодня - мученица Анфиса.

А с рябиной связывают традиции этого дня потому, что ягоды на дереве наливаются соком и созревают.

В этот день гроздьями рябины украшают жилье, чтобы было счастье. Считается, что рябиновая ветвь у кровати служит оберегом от кошмарных снов об умерших, а крестик из рябиновых палочек защитит дом от злых сил.

Венок из рябины надевают на венчание, чтобы брак был крепким. Девушки изготавливают из рябины бусы для красоты и крепкого здоровья.

Из ягод рябины варят варенье и кисели, делают настойки, сушат на зиму.

Сегодня можно посадить молодую рябину под окном дома.

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Народные приметы этого дня

Листья на рябине пожелтели - бабье лето будет теплым, а зима будет ранней и морозной.

Если рябины мало - осенний сезон будет засушливым.

Обильно родила рябина - осень будет холодной и дождливой, а зима - морозной.

Желудей много - до очень холодной зимы.

Сильная гроза в этот день предвещает долгую и теплую осень.

Многие пушистых облаков в небе предвещают, что дожди будут непродолжительными.

Если сегодня искренне верить в то, что мечты сбудутся, то так и будет.

Что нельзя делать

Нельзя думать о плохом.

Нельзя ссориться, ругаться и желать кому-то зла, потому что оно вернется.

Нельзя ломать ветки рябине - их осторожно обрезают или поднимают с земли упавшие.

В этот день нельзя свататься.

Сегодня нельзя давать деньги в долг - их никогда не вернут.

9 сентября православная церковь почитает память преподобного мученика Кукши, ученика его мученика Никона и преподобного Пимена Постника Киево-Печерских, в Ближних пещерах; преподобного Пимена Великого, родившегося в Египте около 340 года; преподобного Пимена Палестинского, жившего в VI веке в пещере пустыни Рува. В этот день также вспоминают святителя Осия, епископа Кордувийского; преподобного Савву Венефальского; мученицу Анфису; святителя Ливерия, папу Римского; священноисповедника Дмитрия (Крючкова) священномученика Павла (Фокина), пресвитера; преподобномученика Мефодия (Иванова), пресвитера; священномученика Владимира (Соколова) священномученика Александра (Цицерова) священномученика Иоанна (Лебедева) новомучеников Михаила (Воскресенского) и Стефана (Немкова) священномученика протоиерея Иоанна (Смирнова).