Церковный праздник 9 сентября: сегодня молятся трем святым с одинаковым именем

Православная церковь восточного обряда 9 сентября вспоминает преподобного мученика Кукшу, ученика его мученика Никона и преподобного Пимена Постника Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

Преподобный Кукша жил в XII веке, был монахом Киево-Печерского монастыря и христианским миссионером, проповедовавшем в Залесье - в частности, среди вятичей.

Автор: crkvenikalendar.com 9 сентября православная церковь чтит память святого Кукши и его ученика Никона

Это восточнославянское племя жило в среднем течении Оки, в том числе на территории будущего Московского княжества. Считалось отсталым в Киевской Руси и дольше сопртивлялось христианизации, так что в сельских районах здесь типичные языческие захоронения зафиксированы не только во времена святого Кукши, но вплоть до XIV века.

Монастырские предания сохранили его монашеская имя - Иоанн. Считается, что Кукша сам сначала был язычником - возможно, тоже происходил из вятичей. Проповедуя, Кукша совершил много знамений и чудес, но затем был схвачен языческими жрецами. После длительных пыток его казнили, отрезав голову. Преподобномученику Кукше на время его приставления было около 30-35 лет. Вместе с ним казнили и ученика его, мученика Никона.

Согласно "Патерику Печерскому", в один день с Кукшей в Печерском монастыре скончался преподобный Пимен Постник, перед этим предсказав братии о смерти святого. В церкви он громко сказал: "Брат наш Кукша убит на рассвете!". Хотя между монастырем и землями вятичей, где погиб Кукша, была значительное расстояние.

В тот день над Печерским монастырем видели три огненных столба.

Сегодня также молитвенно поминают преподобного Пимена Великого, родившегося в Египте около 340 года.

Автор: crkvenikalendar.com 9 сентября православная церковь чтит память преподобного Пимена Великого

С юных лет почувствовал влечение к уединенной монашеской жизни, увлек этим двух своих братьев и они ушли в пустынный скитский монастырь. Был христианским монахом и ранним Отцом пустыни, наиболее цитируемым аввой (отцом). Авве Пимена чаще всего цитировали не только из-за его аскетического подвига, но как духовного проводника, что отражено в имени Пимен, которое означает "пастух".

В 407 году обитель разрушили берберы. Монахи переселились в руины языческого храма Теренуфис, где и провели остаток жизни. Насельники нового монастыря вели столь строгий и аскетичный образ жизни, этими своими подвигами добродетели заслужили внимание и уважение окружающих народов.

К Пимена стали приходить те, кто нуждался в помощи и утешения. Так на свет появился сборник поучений, известная под названием "Афоризмы". Состоит из почти тысячи афоризмов, из которых примерно четверть принадлежит самому святому Пимену Великому. Скончался преподобный в возрасте 110 лет.

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Сегодня чествуют еще одного святого с таким же именем.

Автор: crkvenikalendar.com 9 сентября православная церковь чтит память преподобного Пимена Палестинского

Преподобный Пимен Палестинский жил в VI веке в пещере пустыни Рува. Одной зимы к нему пришел для воспитания монах Агафоник и остался ночевать в соседней пещере. Утром монах рассказал, что очень страдал от холода.

Преподобный Пимен ответил, что был наг, но не чувствовал холода том, что к нему пришел лев, который лег рядом и согрел его.

"Однако знай, что я буду съеден зверями, потому что, когда я жил в мире и был пастухом овец, мимо моего стада шел человек, на которого бросились мои псы и растерзали его. Я мог его спасти , но я не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой же смертью", - добавил подвижник.

Так и случилось: спустя три года стало известно, что святой отшельник Пимен Палестинский растерзан зверями.

9 сентября православная церковь также вспоминает святителя Осия, епископа Кордувийского; преподобного Савву Венефальського; мученицу Анфису; святителя Ливерия, папу Римского; священноисповедника Дмитрия (Крючкова) священномученика Павла (Фокина), пресвитера; преподобномученика Мефодия (Иванова), пресвитера; священномученика Владимира (Соколова) священномученика Александра (Цицерова) священномученика Иоанна (Лебедева) новомучеников Михаила (Воскресенского) и Стефана (Немкова) священномученика протоиерея Иоанна (Смирнова).