Нардепы Столар и Фельдман помогли львенку из ресторанного зверинца. Его вернут в Африку

Семья народного депутата Вадима Столара передала Всемирному открытому фонду реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) африканского львенка.

Нардеп Вадим Столар передал Всемирному открытому фонду реабилитации и реинтродукции животных африканского львенка

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Александр Фельдман.

"Вадим (Столар - Gazeta.ua) его выкупил в одном из ресторанов Прикарпатья. Он был возмущен ситуацией, но пообещал владельцам ресторана не называть его публично, если они дадут слово прекратить такое издевательство над животными, а если нет – то с ними уже будут разбираться соответствующие правоохранительные органы", - рассказал Фельдман.

Нардеп Вадим Столар передал Всемирному открытому фонду реабилитации и реинтродукции животных африканского львенка

По его словам, львенка вернут в Африку – отправят на реабилитацию в ЮАР в рамках сотрудничества Фельдман Экопарк, WOFARR и южноафриканской зоозащитной организации Warriors of wildlife.

Нардеп Вадим Столар передал Всемирному открытому фонду реабилитации и реинтродукции животных африканского львенка

"Эти организации совместно уже отправляли для реабилитации и проживания в условиях, максимально приближенных к естественным, две группы львов: пять в прошлом году и восемь в этом", - добавил Фельдман.

Политик также подчеркнул, что это серьезная проблема – в Украине в различных зверинцах в ненадлежащих условиях содержится немало львов, и лучший выход из ситуации – отправлять их на родину.

"Спасибо Вадиму Столару за то, что он подключился к решению этой проблемы – это можно сделать только вместе, объединив усилия природозащитников разных стран и всех заинтересованных сторон", - добавил он.

Нардеп Вадим Столар передал Всемирному открытому фонду реабилитации и реинтродукции животных африканского львенка

Напомним, в конце августа в "Фельдман Экопарке" отпустили в дикую природу редкого орлана-белохвоста. Редкую птицу за два месяца до этого нашли обессиленного у себя во дворе жители одного из населенных пунктов на Харьковщине. Орла передали на реабилитацию в "Фельдман Экопарк", а после того, как птицу выходили, отпустили в дикую природу.