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понедельник, 03 июня 2019 18:33

Летнее новолуние - что можно и нельзя делать

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Летнее новолуние - что можно и нельзя делать
По словам астрологов, новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам Фото: Tv.ua

Новолуние 3 июня - первое летнее новолуние этого года. Оно состоялось в 13.01 по киевскому времени в созвездии Близнецов.

По словам астрологов, новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам, рассказывают Факты ICTV.

В этот день можно заниматься несложной работой и завершать незаконченные дела. Налаживать связи и расширять авторитет. Сегодня прекрасный день для размышлений о высших смыслах и подведения итогов. Астрологи советуют действовать по велению вдохновения. Начав реализовывать планы сегодня, можно обеспечить себе половину успеха.

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В новолуние лучше не оставаться в одиночестве и не ссориться с близкими. Не стоит делиться планами с посторонними и безоговорочно верить людям. Вредно привязываться к вещам и людям. Такая зависимость может обернуться упадком сил и чувством неполноценности. Не делайте крупные покупки и не будь легкомысленными в денежных вопросах.

В понедельник будем иметь новолуние. День будет полон разочарований. Об этом рассказала астролог Елена Максимова.

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Дата
03
июня

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