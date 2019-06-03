Летнее новолуние - что можно и нельзя делать

По словам астрологов, новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам Фото: Tv.ua

Новолуние 3 июня - первое летнее новолуние этого года. Оно состоялось в 13.01 по киевскому времени в созвездии Близнецов.

По словам астрологов, новолуние в июне принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам, рассказывают Факты ICTV.

В этот день можно заниматься несложной работой и завершать незаконченные дела. Налаживать связи и расширять авторитет. Сегодня прекрасный день для размышлений о высших смыслах и подведения итогов. Астрологи советуют действовать по велению вдохновения. Начав реализовывать планы сегодня, можно обеспечить себе половину успеха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда стоит идти к парикмахеру: лунный календарь стрижек

В новолуние лучше не оставаться в одиночестве и не ссориться с близкими. Не стоит делиться планами с посторонними и безоговорочно верить людям. Вредно привязываться к вещам и людям. Такая зависимость может обернуться упадком сил и чувством неполноценности. Не делайте крупные покупки и не будь легкомысленными в денежных вопросах.

В понедельник будем иметь новолуние. День будет полон разочарований. Об этом рассказала астролог Елена Максимова.