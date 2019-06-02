Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь

Следите за рулем и во время работы на производстве. Фото: politeka.net

В понедельник будем имет новолуние. День будет полон разочарований. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Замедляется реакция людей на внешние раздражители. Следите за рулем и во время работы на производстве, - говорит астролог. – Люди будут выявлять удивительную непоследовательность в действиях. Не будут уступать. Могут спорить по малейшему поводу. Поэтому конструктивных диалогов не стоит ждать. Перенесите важные разговоры на середину недели, тогда удастся пережить понедельник без потерь".

По словам астролога, понедельник также окажется днем утерянных вещей.

"Будьте внимательны в магазинах и транспорте. Убытки могут принести и шалости детей", - говорит Елена Максимова и предлагает прогноз на 3 июня для каждого знака.

Овен

Любимые увлекутся общением с другими людьми. У вас могут появиться соперники. Попробуйте чем-то заинтересовать милых. Может беспокоить зубная боль. К стоматологу в случае необходимости лучше зайти вечером.

Телец

Получите хорошее вознаграждение за свой труд. Заработок превысит ваши ожидания. Порадуйте себя вкусненьким. Личные планы может прервать досадная неожиданность. Лучше не садитесь в этот день за руль. Будьте с любимыми на связи.

Близнецы

Преодолеть финансовый дефицит пока не удастся. К концу недели сохраняется сложная ситуация. Учитывайте это при планировании недельных затрат. Изменений к лучшему в отношениях не предвидится. Любимые не будут поддерживать ваших инициатив. Действуйте по своему усмотрению.

Рак

Поступят ожидаемые деньги. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Заключать новые финансовые сделки не время. Вспышка творческого вдохновения отвлечет вас от общения с партнерами. Попробуйте объяснить им все. Не исчезайте просто так.

Лев

Большие денежные операции лучше не проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредитов под залог имущества. Конфликт с супругом (супругой) может спровоцировать посторонний человек.

Дева

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Обстоятельства могут давить на вас. Ищите поддержки у близких людей.

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Весы

Пребывание в плену романтических иллюзий сделает вас слепыми. Вы не будете видеть преимущества своих партнеров. Позаботьтесь о дополнительном увлажнении кожи. Не допускайте обезжиривания кожи рук от длительного контакта со средствами бытовой химии.

Скорпион

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит. Больше времени посвятите детям. Можно подумать и о пополнении семьи.

Стрелец

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекайте чужого капитала к своему бизнесу. В перспективе можете иметь много хлопот. Вечером могут отекать ноги. Особенно это будет касаться беременных и больных варикозом. Позаботьтесь о себе.

Козерог

Рискуете спустить много средств на удовлетворение собственных прихотей. Думайте о следующем дне. Ведите плановую экономику. Не назначайте интимных свиданий на вечер. Приятный разговор не сложится. Посетите лучше пожилых родственников.

Водолей

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного. Будьте ласковыми с любимыми. Не реагируйте на их эмоциональные всплески. Поддержите милых.

Рыбы

Карман остается полупустой. Но ваши изобретения могут вскоре принести немалую прибыль. Работайте на перспективу. Не высказывайте материальных претензий партнерам. Эта тема легко перерастет в конфликт. Поговорите о чем-то приятном за ужином.

Какой будет следующая неделю, астролог рассказала в гороскопе на 3-9 июня.