Красота и мистика - как в Instagram продают человеческие черепа

В Instagram пользователи выставляют различные человеческие останки. Среди них украшены в стиле охотников за головами человеческие черепа, скульптуры из скелетов и забальзамированные патологии. Владельцы таких страниц имеют несколько десятков тысяч подписчиков.
Instagram - это популярная платформа для продавцов человеческих частей тела. Особенно потому, что Etsy и eBay запретили продажу человеческих останков на своих платформах, считает Беккет Мафсон с VICE.
Коллекционеры придерживаются правильности оформления документов, когда покупают и продают человеческие остатки. Один из них под ником SkullitureFactory публикует официальные документы, если выкладывает на рынок ценные кости.
Торговля человеческими останками не является преступлением. Также она не ограничена большим количеством регулирующих мер, говорят продавцы.
"Честно говоря, человеческие кости продаются гораздо проще, чем большинство животных - те очень защищены, - говорит один из владельцев онлайн-лавки странностей Джош Бальц. - Держись подальше от нечестных дилеров. Контактируй с образованными коллекционерами, подписывай с ними документы, - и не будешь иметь неприятностей. В США только несколько штатов запрещают продажу человеческих останков. Пенсильвания - это Дикий, Дикий Запад. Здесь можно заполучить почти все ".
"В большинстве стран владение костями подпадает под вполне законное право собственности. Никаких документов или разрешений не требуется. Но в любом случае мы всегда проверяем правовую ситуацию, прежде чем отправлять человеческие остатки в другую страну", - говорит бельгийский художник Долен Карага. Он занимается резьбой по человеческим черепах.
Instagram - это популярная платформа для продавцов человеческих частей тела. Особенно потому, что Etsy и eBay запретили продажу человеческих останков на своих платформах, считает Беккет Мафсон с VICE.
Коллекционеры придерживаются правильности оформления документов, когда покупают и продают человеческие остатки. Один из них под ником SkullitureFactory публикует официальные документы, если выкладывает на рынок ценные кости.
Торговля человеческими останками не является преступлением. Также она не ограничена большим количеством регулирующих мер, говорят продавцы.
"Честно говоря, человеческие кости продаются гораздо проще, чем большинство животных - те очень защищены, - говорит один из владельцев онлайн-лавки странностей Джош Бальц. - Держись подальше от нечестных дилеров. Контактируй с образованными коллекционерами, подписывай с ними документы, - и не будешь иметь неприятностей. В США только несколько штатов запрещают продажу человеческих останков. Пенсильвания - это Дикий, Дикий Запад. Здесь можно заполучить почти все ".
"В большинстве стран владение костями подпадает под вполне законное право собственности. Никаких документов или разрешений не требуется. Но в любом случае мы всегда проверяем правовую ситуацию, прежде чем отправлять человеческие остатки в другую страну", - говорит бельгийский художник Долен Карага. Он занимается резьбой по человеческим черепах.
"Большинство моих клиентов - это стоматологи на пенсии", - говорит Делтон Джерман. Имеет более 15 тыс. подписчиков.
"Я думаю, что людям очень нравится видеть особенности реального человеческого черепа, которые не видны в пластиковых моделях. Швы, носовые раковине, внутренние ушные кости, полости пазух, настоящие зубы, патологии, природные несовершенства и т.д.", - добавляет он.
"Я думаю, что людям очень нравится видеть особенности реального человеческого черепа, которые не видны в пластиковых моделях. Швы, носовые раковине, внутренние ушные кости, полости пазух, настоящие зубы, патологии, природные несовершенства и т.д.", - добавляет он.
25 человеческих черепов в двух посылках обнаружили сотрудники таможни в Индонезии. Их пытались под видом искусственных сувениров переправить в Нидерланды по почте. Черепа считаются историческими артефактами, изготовленными коренным населением, сообщает
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