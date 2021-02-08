Кошка, которая похожа на пингвина, взорвала интернет

Фото: peggythepenguin_

Кошка по кличке Пегги Пингвин Китти стала звездой интернета. Все потому, что невероятно похожа на пингвина. Даже стоит так, будто холодолюбивая птица.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Мы точно не уверены, сколько кошке лет, но предполагаем, что 8-10 лет. Ведь усыновили ее примерно 6 лет назад и любили каждую минуту. Она начала "пингвиновать" с первого дня, когда мы привезли ее домой, и с тех пор продолжает это делать каждый день", - говорит владелица Пегги.

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Благодаря своему таланту кошка получила бешеную популярность в интернете. Сейчас имеет более трех тысяч подписчиков.

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