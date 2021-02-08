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понедельник, 08 февраля 2021 15:10

Кошка, которая похожа на пингвина, взорвала интернет
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Забавная четырехлапая напоминает пингвина.
Фото: peggythepenguin_
Забавная четырехлапая напоминает пингвина.
Забавная четырехлапая напоминает пингвина.
Забавная четырехлапая напоминает пингвина.
Забавная четырехлапая напоминает пингвина.

Кошка по кличке Пегги Пингвин Китти стала звездой интернета. Все потому, что невероятно похожа на пингвина. Даже стоит так, будто холодолюбивая птица.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Мы точно не уверены, сколько кошке лет, но предполагаем, что 8-10 лет. Ведь усыновили ее примерно 6 лет назад и любили каждую минуту. Она начала "пингвиновать" с первого дня, когда мы привезли ее домой, и с тех пор продолжает это делать каждый день", - говорит владелица Пегги.

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Благодаря своему таланту кошка получила бешеную популярность в интернете. Сейчас имеет более трех тысяч подписчиков.

В зоопарке Аризоны слонята Пензе и Ненди особенно обрадовались внезапному снегопаду. Малыши с восторгом ловили снежинки и бегали по вольеру.

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