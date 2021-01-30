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понедельник, 08 февраля 2021 14:50

Художник показал сюрреалистические фото, изюминкой которых стали коты
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Уникальные фото мужчина создает благодаря графическому редактору.
Фото: mrmattmccarthy
Уникальные фото мужчина создает благодаря графическому редактору.
Уникальные фото мужчина создает благодаря графическому редактору.
Уникальные фото мужчина создает благодаря графическому редактору.
Уникальные фото мужчина создает благодаря графическому редактору.

Американский художник Мэтт Маккарти с помощью графического редактора разбавил свои сюрреалистические изображения пушистыми четвероногими сверхъестественного размера.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Идея пришла ко мне, когда наблюдал за собственными кошками, которые играли с жучком, что залез в наш дом. Тогда мне стало интересно, как они отреагируют, если мы с женой были бы такими маленькими. Несмотря на то, что они милые не следует забывать о том, что эти животные являются хищниками. Я стремлюсь к удивительному сюрреализму. Хочу сделать фотографии, которые будут казаться зрителю очень знакомыми, но при этом немного нечеткими, странными", - говорит Маккарти.

По словам художника на один снимок уходит от часа до нескольких месяцев времени. Все зависит от вдохновения, нужной локации и кошки. Иногда, все не так легко скомбинировать и гармонично подобрать.

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Международный фотоконкурс "Вики любит Землю" определил лучшие фотографии Киева 2020 года. На них изображены забавные животные и увлекательные пейзажи.

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08
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