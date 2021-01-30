Художник показал сюрреалистические фото, изюминкой которых стали коты

Фото: mrmattmccarthy

Американский художник Мэтт Маккарти с помощью графического редактора разбавил свои сюрреалистические изображения пушистыми четвероногими сверхъестественного размера.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Идея пришла ко мне, когда наблюдал за собственными кошками, которые играли с жучком, что залез в наш дом. Тогда мне стало интересно, как они отреагируют, если мы с женой были бы такими маленькими. Несмотря на то, что они милые не следует забывать о том, что эти животные являются хищниками. Я стремлюсь к удивительному сюрреализму. Хочу сделать фотографии, которые будут казаться зрителю очень знакомыми, но при этом немного нечеткими, странными", - говорит Маккарти.

По словам художника на один снимок уходит от часа до нескольких месяцев времени. Все зависит от вдохновения, нужной локации и кошки. Иногда, все не так легко скомбинировать и гармонично подобрать.

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