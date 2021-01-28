Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду

В зоопарке слонята радовались внезапном снегопаду. Фото: pixabay.com

В зоопарке Аризоны слонята Пензе и Ненди особенно обрадовались внезапному снегопаду.

Малыши с восторгом ловили снежинки и бегали по вольеру. Старшие же слоны наслаждались снегом сдержаннее, говорится в сюжете ТСН.

Снег в этом штате большая редкость, поэтому большинство животных попряталась по теплых отрядах.

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Случайный медик спас в Таиланде слоненка, сбитого мотоциклистом. Он сделал животному непрямой массаж сердца.