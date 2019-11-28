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четверг, 28 ноября 2019 12:48

Какие подарки дарить мужчинам

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Какие подарки дарить мужчинам
Идеи подарков для мужчин

Когда мы задумываемся, что подарить женщине, на ум приходит сразу миллион идей. Ведь женщина сама порой намекает на то, что бы ей хотелось заполучить в подарок. Когда же дело заходит до выбора подарка для мужчины, мы очень часто приходим в ступор и останавливаемся на банальных вещах: пене для бритья, носках или в лучшем случае парфюме.

Варианты подарков для мужчин

Если хорошенько подумать, то можно найти варианты и поинтереснее. Мужчины, как и женщины, имеют свои увлечения и пристрастия, только будучи сдержанными, не кричат о них на каждом углу. В качестве подарка можно рассмотреть такие варианты:

• кожаный портфель;
• портмоне;
• набор гаечных ключей;
шуруповерт;
• дрель;
• аксессуары в автомобиль;
• сертификат в барбер-шоп;
• абонемент в спортзал;
• мультитул.

Выбор презента не стоит делать быстро и опрометчиво. Можно задать наводящие вопросы: мужчины все равно не заметят подвоха, а у вас будет информация к размышлению. Иногда достаточно простых наблюдений, чтобы понять, пригодится ваш подарок или останется лежать на полке в коробке.

Как вариант, о предпочтениях можно расспросить близких друзей, родственников или коллег. Уж эти люди точно смогут описать вам интересы вашего мужчины и дать вам пару дельных советов.

Как выбрать качественный презент?

Выбирая в подарок что-либо из инструментов, стоит понимать, что хорошая вещь не может быть дешевой. Такая вещь должна служить не один год и работать качественно. Поэтому желательно сразу промониторить цены на электроинструмент на специализированных сайтах. Совершать покупку тоже лучше у проверенных продавцов, чтобы получить гарантийный талон и качественный товар.

Если бюджет ограничен, а знак внимания оказать нужно, сделайте символический презент. Это может быть чашка с оригинальным принтом, набор элитного кофе или чая, коробка для сигар или специальная гильотина. Красиво и душевно будут смотреться стильная упаковка и приложенная открытка с вашими пожеланиями или даже теплое письмо. И у одариваемого не будет сомнений, что подарок сделан от всей души.

От таких подарков, как парфюм или набор для бритья, лучше отказаться. Угадать с ароматом будет сложно, и выйдет некрасиво, если он не понравится. Наборы для бритья выглядят легкомысленно, а деньги в конверте скажут о том, что вы совершенно не знаете человека. Вариантов подарка может быть огромное количество, если присмотреться к человеку и немного расспросить о его увлечениях.

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28
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