Как живут в украинской общине бывших бездомных

Фото: robinalysha.com

Фотограф Робин Алиша Клеменс показал на снимках как живут жители центра для беспризорных "Оселя". Его создали во Львове 2001 года.

Клеменс вместе с писательницей Лизой Видой месяц прожили в общежитии, чтобы понять, как проходит реабилитация и социальная адаптация его жителей, пишет birdinflight.com.

Одновременно здесь может проживать до 25 человек. Среди правил - запрет алкоголя и секса. Кроме коммуны, в "Общине" есть мастерская ремонта мебели и секонд-хенд, где продается одежда, оставленный львовянами в специальных контейнерах. Также организуются ежегодную рождественский ужин для бездомных. Также есть дополнительный убежище, где можно принять душ, поесть и получить чистое платье.

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"Большинство тех, кто живет в" Обители ", - это люди, которые были бездомными. Многие ранее злоупотребляли, потому наркотики и алкоголь здесь запрещены. Если вы живете в центре, то должны помогать, готовить и убирать. В организации есть собственный магазин б вещей, где перепродают одежду и мебель, - в течение дня постояльцы работают там и на складе ", - говорит фотограф.

В Киеве бездомные и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить временный приют и медицинскую помощь. В 2019 году для работы такого дома предусмотрено около 7 миллионов грн в год.