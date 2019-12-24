 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Просмотров: 549
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 252
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 1710
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1980
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2565
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
4 Просмотров: 1620
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 423
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3051
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 279
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 207
Фото
Все фото
12
13
26
4
15
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Удивите коллег: показали идеи креативных офисных елок
Удивите коллег: показали идеи креативных офисных елок
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Видео
Все видео
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Просмотров: 477
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2565
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3024
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1332
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 693
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
среда, 25 декабря 2019 02:24

Как живут в украинской общине бывших бездомных
12

  Комментировать

Во Львове есть центр "Оселя", где живут бездомные
Фото: robinalysha.com
Во Львове есть центр "Оселя", где живут бездомные
Во Львове есть центр "Оселя", где живут бездомные
Во Львове есть центр "Оселя", где живут бездомные
Во Львове есть центр "Оселя", где живут бездомные

Фотограф Робин Алиша Клеменс показал на снимках как живут жители центра для беспризорных "Оселя". Его создали во Львове 2001 года.

Клеменс вместе с писательницей Лизой Видой месяц прожили в общежитии, чтобы понять, как проходит реабилитация и социальная адаптация его жителей, пишет birdinflight.com.

Одновременно здесь может проживать до 25 человек. Среди правил - запрет алкоголя и секса. Кроме коммуны, в "Общине" есть мастерская ремонта мебели и секонд-хенд, где продается одежда, оставленный львовянами в специальных контейнерах. Также организуются ежегодную рождественский ужин для бездомных. Также есть дополнительный убежище, где можно принять душ, поесть и получить чистое платье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бездомные регистрировать место проживания по адресу заведений соцзащиты

"Большинство тех, кто живет в" Обители ", - это люди, которые были бездомными. Многие ранее злоупотребляли, потому наркотики и алкоголь здесь запрещены. Если вы живете в центре, то должны помогать, готовить и убирать. В организации есть собственный магазин б вещей, где перепродают одежду и мебель, - в течение дня постояльцы работают там и на складе ", - говорит фотограф.

В Киеве бездомные и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить временный приют и медицинскую помощь. В 2019 году для работы такого дома предусмотрено около 7 миллионов грн в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как живут в украинской общине бывших бездомных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 42129
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 22653
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 17073
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 15948
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 13752
Интересно
В Карпатах медведи до сих пор не могут уснуть
В Карпатах медведи до сих пор не могут уснуть Просмотров: 351
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
 Просмотров: 423
Завязали в презерватив: художники иронично поиздевались над Путиным
Завязали в презерватив: художники иронично поиздевались над Путиным Просмотров: 765
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
 Просмотров: 3159
Показали центр Млечного пути
Показали центр Млечного пути Просмотров: 369
Больше всего комментируют
9
Украинцы выбрали политика года
4
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 46
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua