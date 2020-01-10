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пятница, 10 января 2020 17:36

Как стать хозяином своей жизни: назвали 8 способов

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Как стать хозяином своей жизни: назвали 8 способов
При следовании новым подходам в самочувствии и, наконец, в жизни начнут происходить изменения. Фото: sodnal.com

Одной из причин, по которым современный человек чувствует себя несчастным, является проживание жизни с позиции жертвы. Такой человек чувствует себя объектом воздействия других людей или обстоятельств. Ежедневно переживает обиду, печаль, раздражение. Выбор сценария происходит неосознанно. На поверхности – неудачи, притеснения, бессилие перед жизненными обстоятельствами.

Как выйти из нездоровой позиции "жертвы", восстановить здоровые границы в отношениях, выйти с людьми на нейтральные отношения, рассказала психолог Ирина Маслова на своей лекции.

1. Практикуйте благодарность. "Жертвы" редко искренне благодарят людей. Считают, что они "маленькие", а все вокруг "большие". Все обязаны им помогать, потому что сильные. Не забывайте благодарить за помощь. Можно практиковать ежедневные списки благодарности.

2. Не жалуйтесь. Основной способ "жертвы" получать что-то от жизни – нытье и жалобы. Не прибедняться и не обвинять для людей с таким типом мышления сложно. Мысли "жертв" пропитаны обвинениями и претензиями.

3. Отмечайте успехи. "Жертва" является гением обесценивания всего, что у нее получилось. Если "жертве" удалось джобиться небольшого успеха, она сразу сравнивает его с результатами великих людей и обесценивает свои. На самом деле все свои результаты важно замечать и отмечать. Заводите дневник успеха и записывайте свои маленькие победы. Это изменит состояние "жертвы" на здоровую энергию.

4. Заботьтесь о себе. Жертвы привыкают к своей беспомощности и прекращают делать для себя элементарные вещи – становятся неопрятными снаружи, имеют беспорядок дома, равнодушны к собственному здоровью.

5. Ликвидируйте внутреннего критика. Подобно своим родителям "жертвы" продолжают себя линчевать и критиковать за промахи и неудачи. Для начала отслеживайте этот голос и ведите с ним внутренний диалог. Помните, что это не вы, а программа, которая работает с детства.

6. Прекратите искать доказательства, что вас любят. Не надо связывать действия людей вокруг с их отношением к вам, обижаться, грустить. "Жертва" придумывает много локальных критериев, которые должны делать люди вокруг, чтобы она обязательно чувствовала себя любимой.

7. Учитесь делать выбор. "Жертвам" выгодно назначать более сильного и влиятельного человека, решать "чай или кофе", "платье или юбка". Начните с малого. Пусть это будет "ложный" ваш выбор. Чаще всего ошибок не бывает. Что бы вы ни выбрали, это будет лучшее для вас.

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8. Пробуйте новое. "Жертва" пытается создать вокруг себя подушку безопасности из заболоченной стабильности, чтобы было все понятно, привычно и знакомо. Чтобы не было никакого стресса. Отправляйтесь новыми маршрутами погулять, приобретите необычный фрукт, почитайте книгу другого жанра. Делайте что-то нестандартное. Со временем мозг перестроится.

При следовании новым подходам в самочувствии и, наконец, в жизни начнут происходить изменения. Мышление "жертвы" можно изменить на мировоззрение хозяина своей судьбы.

До сих пор Украина ощущает последствия Голодомора в политической, экономической, демографической ситуации. Так утверждает руководитель научно-мемориальной экспедиции "Местами Голодомора" Анна Семенюк. Страх голодной смерти передается до третьего поколения. Люди, родившиеся у жертв Голодомора, не имеют врожденных физических недостатков. Но они унаследовали рабскую психологию – не могут отстаивать свои права.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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