Как избегать негативных эмоций

Окружайте себя людьми, от которых максимум пользы

Когда у одного человека плохое настроение - это может передаться и на других, поэтому нельзя подпускать негативных людей близко к себе.

Исследователи Университета штата Индиана обнаружили, что чужие мысли влияют на наше поведение. Негативные мысли имеют больший вес и влияние сильнее, чем положительные.

В ходе эксперимента участники оценивали различные продукты, потом рассказывали впечатление. Сложилось, если оно было изначально плохим, то становилось еще хуже, а если было хорошим, то часто менялось на плохое.

Когда участники лично общались с теми, кто дал отрицательный отзыв, они еще больше укреплялись в негативном отношении.

Распространение эмоций происходит подобно вирусной инфекции, причем грусть передается лучше, чем радость, рассказывает lifter.com.ua.

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Психологи из Университета штата Флорида, попросили участников поговорить со случайными людьми. Тот, кто слышал грубость, чаще грубит следующем.

Настроение окружающих передается и влияет на поведение. Нельзя общаться с негативными людьми близко.

Постоянный контакт с негативом даст плохие последствия., Поэтому лучше окружить себя позитивными людьми.

Если и возникших ситуаций столкновения с негативом - старайтесь отвечать в позитивном ключе.