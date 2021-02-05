Изобретатель "Кубика Рубика" составлял его больше месяца

В 1980 году "Кубик Рубика" признали лучшей игрушкой в Венгрии, США, Великобритании, Франции и Германии. Фото: pixabay

На Международном игрушечном ярмарке в Нью-Йорке 10 февраля 1980-го впервые представили "Кубик Рубика". Его признали лучшей игрушкой в ​​Венгрии, США, Великобритании, Франции и Германии.

Игрушку придумал в 1974 году 30-летний доцент Будапештского университета исскуств и дизайна Эрно Рубик. Он искал наглядный способ объяснить студентам основы математической теории групп, создал деревянную конструкцию с 27 маленьких кубиков. Чтобы продемонстрировать взаимное перемещение элементов одной группы, не нарушая их группового единства, грани кубиков были разрисованы разными цветами.

Ученый увлекся конструкцией и начал создавать механизм, который бы одновременно и удерживал все кубики и позволял им перемищатся в трех плоскостях. 30 января 1975 года ученый получил венгерский патент на свое изобретение, которое он назвал "Магический куб".

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В 1980 году "Кубик Рубика" признали лучшей игрушкой в ​​Венгрии, США, Великобритании, Франции и Германии. За первые два года продали 100 млн. официально производимых игрушек и еще столько же подделок. Венгерские предприятия не справлялись со спросом на игрушку, поэтому ее начали производить в Гонконге, Тайване и Бразилии.

Первый международный чемпионат по составлению "Кубика Рубика" состоялся 5 июня 1982 года в Будапеште. В нем принимали участие игроки из 19 стран, победителем стал 16-летний американец Мин Тан с результатом 22,95 секунды. Изобретатель Эрно Рубик потратил на это больше месяца. 21 ноября 2015 "Кубика Рубика" составили за рекордные 4,90 секунды.

Сергей Гоюк собирает кубик Рубика за 12 секунд. Он один из самых молодых в Украине собирателей кубика Рубика на скорость.