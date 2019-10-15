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вторник, 15 октября 2019 17:37

Украинский вундеркинд в 9 лет ставит рекорды по скорости сбора кубика Рубика

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Украинский вундеркинд в 9 лет ставит рекорды по скорости сбора кубика Рубика
Сергей Гоюк собирает кубик Рубика за 12 секунд. Фото: предоставлено Оксаной Гоюк

Сергей Гоюк собирает кубик Рубика за 12 секунд. Он один из самых молодых в Украине собирателей кубика Рубика на скорость.

"Ходил более чем на 15 кружков. Посещал танцы, рисование, пение, английский. Ничего не нравилось. Решил заниматься сам. Первый кубик Рубика долго не мог собрать. А когда удалось, то понравилось. Сейчас у меня 65 собранных головоломок. На некоторые конструкторы откладываю свои карманные деньги. Уже собрал кубик с 12 сторонами, на каждой из которых - 25 элементов. Сейчас моя цель - собирать головоломку 3 на 3 за пять секунд", - говорит 9-летний Сергей Гоюк из Черновцов.

Парень участвует в международных соревнованиях по складыванию кубиков на скорость.

"После первого класса на летних каникулах Сергей искал себе занятие. Купила ему первую пирамиду. Никто не знал, как ее собрать. Сын нашел видеоуроки и сам собрал. Затем попросил купить другую. Демонстрировал хорошие результаты скорости. Собирал одну, а мы уже заказывали следующую. Когда умел составлять более 30 головоломок, начал проводить мастер-классы для детей. На свои первые соревнования во Львове попал через два месяца занятий. Встретился со своими кумирами из "Ютуб". Принимал участие в конкурсе, где надо было осмотреть головоломку и записать наименьшее количество шагов, за которые ее можно сложить. Участников в его возрастной категории мало, а соревноваться со взрослыми сложно", - говорит Оксана Гоюк, мама парня.

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Сергей Гоюк показывал свои умения в шоу "Круче всех" на телеканале "Интер".

"На съемках "Круче всех" мы волновались больше, чем он. Сын чувствовал себя свободно, камера его любит. На передаче ему подарили кубик 11 на 11 - он давно о таком мечтал. Сергей тренируется постоянно. Иначе результат падает, а на соревнованиях каждая секунда на счету. Кубики не выпускает из рук. Даже когда катается на роликах, то тоже собирает", - добавляет Оксана Гоюк.

10 февраля 1980 на Международном игрушечном ярмарке в Нью-Йорке представлена механическая трехмерная головоломка "Кубик Рубика". Впоследствии игрушка стала самой популярной головоломкой в мире.

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