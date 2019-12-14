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воскресенье, 15 декабря 2019 01:35

Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
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Немецкого фотографа Гюнтера Кнопа обычно представляют как мастера эротической фотографии. Однако эротизм его снимков имеет довольно условный характер. Женское тело для Кнопа – это, в первую очередь, геометрическая форма, объект, который прекрасно дополнит его очередной хитроумный "конструктор".

В своих работах Кноп безжалостно дробит тело на кусочки, гнет и ломает его, как пластик, бросает на острие конуса, давит тяжелыми гранями квадратов. Тем не менее среди работ мастера попадаются и такие, в которых болезненные трансформации уступают место спокойному созерцанию красоты обнаженной натуры.

"Ребенком я смотрел Photomagazin – немецкий ежемесячный журнал о фотографии. Очарованный красотой моей тети Хелы (она была очень, очень хорошенькой и все время бегала вокруг меня нагишом, когда собиралась на очередное свидание), я начал получать удовольствие от вида женского тела".

Двадцать пять лет назад Гюнтер Кноп покинул Германию и перебрался в Нью-Йорк. За океан его привело предложение о сотрудничестве от арт-директора Генри Вольфа, который работал с Esquire, Harper's Bazaar и Show Magazine. Они проработали вместе восемь лет. Затем Кноп стал независимым коммерческим фотографом и открыл собственную студию на Манхэттене.

Его внимание всегда притягивали обнаженные женщины. Но Кноп не хотел фотографировать девушек модельной внешности, его больше интересовали обычные жительницы Нью-Йорка. Нагота – тема щекотливая, поэтому на первых порах найти добровольцев было сложно. Вскоре у него накопилась подборка фотографий, с которыми объяснять женщинам свои намерения стало легче.

Фотограф говорит: "Моя цель всегда будет состоять в том, чтобы фотографировать реальных женщин ради их личного отображения и преобразования идей в произведения искусства, которые представляют женщин такими, какими они сами себя видят".

Ню фотографии обычных женщин от фотографа Гюнтера Кнопа
Ню фотографии обычных женщин от фотографа Гюнтера Кнопа
Ню фотографии обычных женщин от фотографа Гюнтера Кнопа
Ню фотографии обычных женщин от фотографа Гюнтера Кнопа
Ню фотографии обычных женщин от фотографа Гюнтера Кнопа

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