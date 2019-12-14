Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело

Немецкого фотографа Гюнтера Кнопа обычно представляют как мастера эротической фотографии. Однако эротизм его снимков имеет довольно условный характер. Женское тело для Кнопа – это, в первую очередь, геометрическая форма, объект, который прекрасно дополнит его очередной хитроумный "конструктор".

В своих работах Кноп безжалостно дробит тело на кусочки, гнет и ломает его, как пластик, бросает на острие конуса, давит тяжелыми гранями квадратов. Тем не менее среди работ мастера попадаются и такие, в которых болезненные трансформации уступают место спокойному созерцанию красоты обнаженной натуры.

"Ребенком я смотрел Photomagazin – немецкий ежемесячный журнал о фотографии. Очарованный красотой моей тети Хелы (она была очень, очень хорошенькой и все время бегала вокруг меня нагишом, когда собиралась на очередное свидание), я начал получать удовольствие от вида женского тела".

Двадцать пять лет назад Гюнтер Кноп покинул Германию и перебрался в Нью-Йорк. За океан его привело предложение о сотрудничестве от арт-директора Генри Вольфа, который работал с Esquire, Harper's Bazaar и Show Magazine. Они проработали вместе восемь лет. Затем Кноп стал независимым коммерческим фотографом и открыл собственную студию на Манхэттене.

Его внимание всегда притягивали обнаженные женщины. Но Кноп не хотел фотографировать девушек модельной внешности, его больше интересовали обычные жительницы Нью-Йорка. Нагота – тема щекотливая, поэтому на первых порах найти добровольцев было сложно. Вскоре у него накопилась подборка фотографий, с которыми объяснять женщинам свои намерения стало легче.

Фотограф говорит: "Моя цель всегда будет состоять в том, чтобы фотографировать реальных женщин ради их личного отображения и преобразования идей в произведения искусства, которые представляют женщин такими, какими они сами себя видят".

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