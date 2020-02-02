Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"

"Два ключа к обнаженному портрету - это простота и женщина. Я предпочитаю моделей, которые чувствуют себя комфортно и готовы делиться своим телом и эмоциями, как это делают великие актрисы. Фотография - это рассказывание историй и фантазия", - рассказывает американский фешн-фотограф Роберт Вольтаре о съемке обнаженной натуры.

"Я уроженец Калифорнии, фотограф-самоучка. Всю жизнь меня вдохновляли образы в кино, искусстве, литературе и журналах. Мои работы были опубликованы в журналах по всему миру, включая: журнал GQ, Playboy, Esquire, Vogue, Cosmopolitan, Max и т.д", - говорит о себе Вольтаре.

У Вольтаре огромное портфолио, наполненное черно-белыми фотографиями обнаженных моделей. Одна из его знаменитых фотографий "Il Delphino" ("Дельфин"), была продана на аукционе в Беверли-Хиллз за 22 000 долларов.

"Когда я снимаю, я думаю о модели: куда она идет? откуда она? где ее руки? как двигаются ее губы, когда она говорит?" - рассказывает Вольтаре.

По словам фотографа, окружающая среда и падающий на модель свет тоже важны. "Но в конечном счете, фотография никогда не сможет запечатлеть истинную красоту человека, и только зритель сможет ее интерпретировать".

Фото: cameralabs.org, instagram/robertvoltaire

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