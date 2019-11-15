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пятница, 15 ноября 2019 20:37

Фотограф "поймал" редкого троерогого оленя

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Автор: Стивен Линдберг
  Особь с тремя рогами встречается одна на миллион оленей
Особь с тремя рогами встречается одна на миллион оленей

Американский 75-летний фотограф Стивен Линдберг случайно наткнулся на редкого оленя, у которого три рога, и сфотографировал его.

В выходные он взял с собой свою собаку Макса и вышел на прогулку в лес, расположенный неподалеку от его дома, пишет The Washington Post.

По привычке захватил с собой фотоаппарат, чтобы сфотографировать своего пса.

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Когда они гуляли, Стивен заметил оленя и решил сделать фотографию и с ним. По словам фотографа, животное не испугалась и даже позировало для фото. Мужчина сначала не увидел третьего рога, пока не пересмотрел снимки дома.

Ветеринар Стив Эдвардс сообщил, что особь с тремя рогами встречается одна на миллион оленей. Автор фото решил не рассказывать другим, где увидел оленя, чтобы ему не навредили другие.

Автор: Стивен Линдберг
  По словам фотографа, животное не испугалась и даже позировало для фото
По словам фотографа, животное не испугалась и даже позировало для фото

В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов "поймал" на фото одну из редких птиц Украины - сизоворонку. Этот вид пернатых занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.

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