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среда, 09 октября 2019 23:28

Очаровательный клубок колючек: крошечный ежик очаровал сеть своей миловидностью
27

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При взгляде на этого симпатягу, невозможно удержаться от умиления.
Фото: instagram.com
При взгляде на этого симпатягу, невозможно удержаться от умиления.
При взгляде на этого симпатягу, невозможно удержаться от умиления.
При взгляде на этого симпатягу, невозможно удержаться от умиления.
При взгляде на этого симпатягу, невозможно удержаться от умиления.

Желающих завести себе в качестве домашнего любимца ежа становится все больше. Симпатию людей эти игольчатые создания завоевывают своей миловидностью и дружелюбием. Кроме того, жизнь с ежами не менее интересна, чем с кошками и собаками. Ведь они тоже активны и игривы, быстро привыкают к людям и даже умеют улыбаться.

Убедиться в том, что эти животные являются одними из лучших домашних любимцев, можно взглянув на Мистера Поки — ежа, которому хозяева завели личный аккаунт в Instagram.

Нынче в Мистера Поки уже 1,5 млн подписчиков. Как признаются владельцы этого милого создания, именно он научил их быть счастливыми и улыбаться.

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Невероятной красоты лошадь по кличке Буря захватывает сеть своей картинной внешностью. Белая волнистая грива этой представительницы альпийской породы Хафлингер заставляет людей усомниться, реальное это животное или нарисованный персонаж из сказки о Рапунцель.

boredpanda.com
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