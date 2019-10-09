Очаровательный клубок колючек: крошечный ежик очаровал сеть своей миловидностью

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Желающих завести себе в качестве домашнего любимца ежа становится все больше. Симпатию людей эти игольчатые создания завоевывают своей миловидностью и дружелюбием. Кроме того, жизнь с ежами не менее интересна, чем с кошками и собаками. Ведь они тоже активны и игривы, быстро привыкают к людям и даже умеют улыбаться.

Убедиться в том, что эти животные являются одними из лучших домашних любимцев, можно взглянув на Мистера Поки — ежа, которому хозяева завели личный аккаунт в Instagram.

Нынче в Мистера Поки уже 1,5 млн подписчиков. Как признаются владельцы этого милого создания, именно он научил их быть счастливыми и улыбаться.

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Невероятной красоты лошадь по кличке Буря захватывает сеть своей картинной внешностью. Белая волнистая грива этой представительницы альпийской породы Хафлингер заставляет людей усомниться, реальное это животное или нарисованный персонаж из сказки о Рапунцель.