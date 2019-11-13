Искали спасения: женщина нашла в своей гостиной трех оленей

 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 2907
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1683
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 882
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 666
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3582
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 540
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 324
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1179
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2961
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 459
Фото
Все фото
14
7
27
23
23
Показали котов, выглядящих как демонята
Показали котов, выглядящих как демонята
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
Животные-модели: &quot;котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать&quot;
Животные-модели: "котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать"
Видео
Все видео
Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион
Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 666
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1278
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 963
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3888
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 1008
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 23:28

Искали спасения: женщина нашла в своей гостиной трех оленей

  Комментировать

Автор: beautyofplanet.com
  Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.
Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.

Женщина с никнеймом Амсколи обнаружила в своем доме трех диких оленят. Предчувствуя приближение шторма, малыши нашли себе убежище в ее гостиной. Уселись в углу и ждали, пока погода не наладится.

Проникнуть в дом животным удалось через заднюю дверь, которую женщина случайно оставила полуоткрытой, пишет beautyofplanet.

Дом Амсколи расположен рядом с лесом. Поэтому дикие животные являются частыми гостями на ее заднем дворе. Особенно любят заходить "в гости" олени. Об осиротевших оленятах, которые приходят к ее дому, женщина всегда заботится: подкармливает, играет с ними.

"Недавно собиралась буря. На дворе оленей нигде видно не было. Зайдя в дом, я сразу направилась к входной двери: надеялась, что ждут там. Вдруг увидела, что они сидят рядом со столом в гостиной. Сказала им, что могут остаться в доме на ночь", — написала Амсколи в одном из своих постов в соцсети.

Автор: beautyofplanet.com
  Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.
Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.
Автор: beautyofplanet.com
  Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.
Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свободолюбивого кота посадили в "одиночку" за то, что выпускал животных на волю

Сурок-воришка по кличке Пухляш удивляет изобретательностью. Животное совершает на огороды людей настоящие набеги: грызет там все, что найдет. При этом не стесняется камер — охотно красуется перед объективом прямо во время совершения своих "преступлений".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Искали спасения: женщина нашла в своей гостиной трех оленей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 24012
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 14841
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 13059
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 12879
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
19
 Просмотров: 9900
Животные
Свободолюбивого кота посадили в "одиночку" за то, что выпускал животных на волю
Свободолюбивого кота посадили в "одиночку" за то, что выпускал животных на волю Просмотров: 1044
Показали котов, выглядящих как демонята
Показали котов, выглядящих как демонята
14
 Просмотров: 3555
Смертельные соседи: назвали кого нельзя селить в одну реку
Смертельные соседи: назвали кого нельзя селить в одну реку
 Просмотров: 2268
120 летучих мышей поселились на балконе столичной квартиры
120 летучих мышей поселились на балконе столичной квартиры Просмотров: 1296
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 33796
Больше всего комментируют
14
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
14
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
4
Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
Голосов: 910
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua