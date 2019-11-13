Искали спасения: женщина нашла в своей гостиной трех оленей

Автор: beautyofplanet.com Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.

Женщина с никнеймом Амсколи обнаружила в своем доме трех диких оленят. Предчувствуя приближение шторма, малыши нашли себе убежище в ее гостиной. Уселись в углу и ждали, пока погода не наладится.

Проникнуть в дом животным удалось через заднюю дверь, которую женщина случайно оставила полуоткрытой, пишет beautyofplanet.

Дом Амсколи расположен рядом с лесом. Поэтому дикие животные являются частыми гостями на ее заднем дворе. Особенно любят заходить "в гости" олени. Об осиротевших оленятах, которые приходят к ее дому, женщина всегда заботится: подкармливает, играет с ними.

"Недавно собиралась буря. На дворе оленей нигде видно не было. Зайдя в дом, я сразу направилась к входной двери: надеялась, что ждут там. Вдруг увидела, что они сидят рядом со столом в гостиной. Сказала им, что могут остаться в доме на ночь", — написала Амсколи в одном из своих постов в соцсети.

Автор: beautyofplanet.com Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.

Автор: beautyofplanet.com Оленята пробрались в гостиную, чтобы спрятаться от шторма.

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Сурок-воришка по кличке Пухляш удивляет изобретательностью. Животное совершает на огороды людей настоящие набеги: грызет там все, что найдет. При этом не стесняется камер — охотно красуется перед объективом прямо во время совершения своих "преступлений".