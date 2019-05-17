Фотодоказательства того, что коты живут по своим правилам

Фото: buzzfeed.com

Коты — свободолюбивые существа. Им безразличны установленные в доме правила. Эти четырехлапые творят, что захотят, и не подстраиваются под людей. Умащиваются там, где им хочется. Если рядом с мягкой кошачьей кроваткой будет стоять коробка или обычная сумка для продуктов, предпочтение кот отдаст именно ей.

Забавные фото, подтверждающие, что коты сами себе на уме, показал развлекательный ресурс Buzzfeed.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Необычайно милые фото собак, которые растопят сердце любого

Фотографы Тул и Бруно Моранди показали трудовые будни кошек по всему миру. Подборку сделанных снимков включили в книгу под названием La Grand Odysée des Chats.