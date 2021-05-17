Фитнес-тренер организовала фейковых свадьбы ради мести бывшему возлюбленному

Девушка не объяснила, почему была разъяренная своего бывшего парня. Фото: Pixabay

Разъяренная девушка настолько хотела отомстить бывшему, что была готова просто на все. Она даже организовала подставную свадьбу.

О своем самом сумасшедшем поступке в жизни молодая блогерша и фитнес-тренерка Сара Вилард рассказала в тиктоке. Её видео уже просмотрели более 750 тысяч раз.

Девушка не объяснила, почему была зла на своего бывшего парня. Но, судя по ее поступку, она хотела вызвать ревность, чтобы он пожалел о разрыве отношений.

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Блогерша опубликовала несколько фотографий из своего фейковой "свадьбы". Здесь мы видим и свадебное платье, и жениха, и дружку. Забавно, но все это – незнакомцы, которым девушка заплатила.

Британку застрелили в Пакистане, так как она отклонила предложения двух мужчин выйти замуж.