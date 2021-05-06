Женщину застрелили за то, что отказалась выйти замуж

Женщину застрелили в квартире в пакистанском Лахоре. Иллюстративное фото / Getty Images

Британку застрелили в Пакистане, так как она отклонила предложения двух мужчин выйти замуж.

Майру Зульфикар нашли мертвой в ее квартире. Ее дядя говорит, что девушку предупреждали об ужасных последствиях после того, как она отказалась от предложений жениться, поступивших от двух мужчин. Полиция разыскивает двух поклонников 24-летней покойницы. Инцидент произошел в городе Лахор. Об этом пишет The Independent.

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Зульфиквар была застрелена и истекла кровью. У нее было огнестрельное ранение в шею и в руку. Также обнаружили синяки на ее правой руке и левой ноге.

В полицейском отчете говорится, что дядя девушки, житель Лахора Мохаммад Назир, нашел тело племянницы после того, как ее отец позвонил из Лондона и сообщил, что ее убили.

Назир рассказал, что племянница говорила ему о споре с двумя друзьями-мужчинами, когда отклонила их предложения руки и сердца. И каждый из них угрожал ей ужасными последствиями.

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об убийстве. Зульфиквар нашли в луже крови в ее комнате с мобильным телефоном рядом с телом.

Девушка переехала в Пакистан из Великобритании за два месяца до трагедии. там живет ее семья. Сначала поехала за город на свадьбу. Жила в арендованном доме с другом. Девушку нашли мертвой в ее квартире после того, как четверо мужчин, включая двух главных подозреваемых, вероятно, ворвались в дом рано утром в понедельник, 3 мая.

МИД Великобритании заявил, что выражает печаль и поддержку семьи британки. В ведомстве заявили, что срочно запрашивают дополнительную информацию у местных властей.