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четверг, 16 сентября 2021 13:37

Двигаются крылья и вращается платформа: в селе установили необычный памятник велосипеду

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В селе Кисница Могилев-Подольского района Винницкой области установили памятник велосипеду. Его изготовили местные жители - Михаил Девдера и Андрей Федик.

"Андрей организовал социально-экономический проект "Из города в село". Реализует интересные идеи, чтобы люди не уезжали из деревень. Планирует открыть музей велосипедов. Ведь село Великая Косница называют велосипедной столицей, так местные любят ездить на двухколесных", - рассказал Gazeta.ua Михаил Девдера.

Перед запланированным помещением музея установили памятник велосипеду. Открытие состоялось 12 сентября - в День села.

Автор: предоставлены Михаилом Девдерой
  В селе Великая Косница Могилев-Подольского района Винницкой открыть памятник велосипеду. Его разработали и изготовили местные жители - Михаил Девдера и Андрей Федик.
В селе Великая Косница Могилев-Подольского района Винницкой открыть памятник велосипеду. Его разработали и изготовили местные жители - Михаил Девдера и Андрей Федик.

"Давно увлекаюсь проектированием и конструированием велосипедов, а вот над памятником работал впервые. Волновался, ведь это не просто технический объект, но и архитектурный, связанный с искусством. Отсюда и беспокойство - не знал, поймут ли наш замысел люди, понравится ли им. Кроме того, хотели, чтобы эта работа была действительно уникальной. Потому что, как оказалось, в мире есть масса памятников велосипеда. Но наш особенный, потому что у него есть крылья", - поделился Девдера.

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При разработке дизайна памятника Андрей и Михаил использовали образ мифического Пегаса.

"Велолюбители часто называют свой велосипед "железным конем". Катаясь на велосипеде, мы вроде летим к своим мечтам. Отсюда и крылья - символ воплощения надежд и свободы. В то же время хотелось создать что-то близкое и родное каждому, поэтому за прототип взяли модель велосипеда "Украина".

Крылья у памятника действующие. Если сесть на велосипед и покрутить педали, они будут двигаться.

"Как только памятник выставили на всеобщее обозрение, он вызвал волну удивления и восторга. Особенно тогда, когда я сел на него и стал крутить педали, а крылья стали двигаться. Кстати, платформа под памятником вращается, и для фото можно выбрать какой угодно ракурс. Возможно, наше внедрение станет новой модой в строительстве памятников. Ведь это не просто статический объект, а интерактивный", - отметил Михаил.

Автор: предоставлены Михаилом Девдерой
  Памятник велосипеду имеет подвижные крылья. Платформа, на которой установлен, может вращаться.
Памятник велосипеду имеет подвижные крылья. Платформа, на которой установлен, может вращаться.

На изготовление памятника мужчины потратили около 500 ч. Для получения желаемого цвета изделие пришлось трижды перекрашивать.

Автор: предоставлены Михаилом Девдерой
  Михаил Девдера с женой Галиной и четырьмя детьми.
Михаил Девдера с женой Галиной и четырьмя детьми.
Михаил Девдера работает учителем информатики в местной школе. В свободное время проектирует и составляет велосипеды. Сам ездит на собственноручно собранном электровелосипеде.
Автор: Ирина МАМРЫГА
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