Двигаются крылья и вращается платформа: в селе установили необычный памятник велосипеду

В селе Кисница Могилев-Подольского района Винницкой области установили памятник велосипеду. Его изготовили местные жители - Михаил Девдера и Андрей Федик.
"Андрей организовал социально-экономический проект "Из города в село". Реализует интересные идеи, чтобы люди не уезжали из деревень. Планирует открыть музей велосипедов. Ведь село Великая Косница называют велосипедной столицей, так местные любят ездить на двухколесных", - рассказал Gazeta.ua Михаил Девдера.
Перед запланированным помещением музея установили памятник велосипеду. Открытие состоялось 12 сентября - в День села.
"Давно увлекаюсь проектированием и конструированием велосипедов, а вот над памятником работал впервые. Волновался, ведь это не просто технический объект, но и архитектурный, связанный с искусством. Отсюда и беспокойство - не знал, поймут ли наш замысел люди, понравится ли им. Кроме того, хотели, чтобы эта работа была действительно уникальной. Потому что, как оказалось, в мире есть масса памятников велосипеда. Но наш особенный, потому что у него есть крылья", - поделился Девдера.
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При разработке дизайна памятника Андрей и Михаил использовали образ мифического Пегаса.
"Велолюбители часто называют свой велосипед "железным конем". Катаясь на велосипеде, мы вроде летим к своим мечтам. Отсюда и крылья - символ воплощения надежд и свободы. В то же время хотелось создать что-то близкое и родное каждому, поэтому за прототип взяли модель велосипеда "Украина".
Крылья у памятника действующие. Если сесть на велосипед и покрутить педали, они будут двигаться.
"Как только памятник выставили на всеобщее обозрение, он вызвал волну удивления и восторга. Особенно тогда, когда я сел на него и стал крутить педали, а крылья стали двигаться. Кстати, платформа под памятником вращается, и для фото можно выбрать какой угодно ракурс. Возможно, наше внедрение станет новой модой в строительстве памятников. Ведь это не просто статический объект, а интерактивный", - отметил Михаил.
На изготовление памятника мужчины потратили около 500 ч. Для получения желаемого цвета изделие пришлось трижды перекрашивать.
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